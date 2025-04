Il Milan prepara la spesa in casa Atalanta: arrivano un difensore e un centrocampista

Ecco il doppio colpo pronto, in vista della prossima estate: entrambi hanno il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno

E’ stata una domenica ama per il Milan e i suoi tifosi. I rossoneri hanno dovuto fare i conti con l’ennesima sconfitta, contro l’Atalanta. Ai bergamaschi di Gian Piero Gasperini è bastato davvero poco per conquistare tre punti preziosi per la lotta alla Champions League.

Un guizzo di Lookman, che ha portato al gol di Ederson, ha fatto si che i nerazzurri sbancassero San Siro. Al termine della partita Gian Piero Gasperini ha esaltato la sua squadra. Una squadra che è apparsa solida in difesa e concreta in avanti.

Sono stati diversi i giocatori a mettersi in mostra. Su tutti l’attaccante nigeriano, che ha fatto la differenza. Il calciatore non resterà di certo a Bergamo, ma il suo futuro non sarà al Milan. Lookman potrebbe vestire il bianconero della Juventus o trasferirsi in Inghilterra. Il prezzo è davvero alto e non è alla porta del Diavolo che fa un altro tipo di investimento.

Tra i giocatori che spiccheranno il volo c’è anche Ederson, l’autore del gol. Farebbe senza dubbio il titolare al Milan, ma anche lui ha ormai un prezzo proibitivo. Ha fatto bene, inoltre, Bellanova, colui che ha fornito l’assist, Bellanova. Per lui si tratterebbe di un ritorno. Il prezzo stavolta non è così alto e farebbe comodo al Diavolo non solo per il ruolo che occupa, ma anche per le liste

Milan, colpi a sorpresa: ecco chi può arrivare dall’Atalanta

Attenzione, però, all’arrivo di altri calciatori dall’Atalanta. Due arrivi a costo zero. Il Milan per allungare la rosa potrebbe pensare a due elementi dei bergamaschi, che domenica hanno giocato dal primo minuto e che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno.

Si tratta di due calciatori esperti e non più giovanissimi, ma la titolarità a San Siro dimostra quanto essi possano essere considerati importanti. Stiamo parlando di Zappacosta, che può rappresentare un’alternativa sugli esterni, sia a destra che a sinistra, e di Pasalic. Per il centrocampista croato, accostato anche alla Juventus, si tratterebbe di un ritorno in rossonero. Il giocatore ha lasciato un buon ricordo nella tifoseria del Diavolo per un rigore decisivo trasformato in Supercoppa.