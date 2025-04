Nuovo scambio con la Roma: il Milan lo ha chiesto per Saelemaekers

Milan e Roma al tavolo delle trattative, lo scambio con Saelemaekers prende forma: ecco chi vuole il club rossonero

Non è stata certamente la stagione dei sogni per il Milan. Fonseca prima, Conceicao poi: nessuno è stato in grado di riportare al vertice il club rossonero che a questo punto in vista dell’estate vivrà una nuova – l’ennesima – rivoluzione. Dal nuovo direttore sportivo alla scelta che riguarderà l’allenatore del futuro: è ancora tutto in divenire.

Una delle situazioni che il Milan ha intenzione di studiare nei prossimi mesi potrebbe riguardare, in primo piano, il futuro di Alexis Saelemaekers. L’ala belga si è trasferita a Roma nell’ambito dello scambio, avvenuto la scorsa estate, con Tammy Abraham. La punta inglese non ha particolarmente brillato in maglia rossonera e così, inevitabilmente, rientrerà nella Capitale probabilmente per ripartire verso una nuova meta.

Il Milan ha altre idee per quel che riguarda l’attacco nella prossima stagione e così adesso torna in forte discussione la permanenza di Saelemaekers che in questo momento la Roma vorrebbe tenersi stretto visto il suo contributo alla causa giallorossa. 28 presenze tra campionato e coppe con 6 gol e 6 assist vincenti nella Capitale: adesso andrà trovato un nuovo accordo con la dirigenza di Via Aldo Rossi. Il Milan, a tal proposito, ha già le idee chiare: ecco chi vuole in cambio dell’ala belga.

Saelemaekers-Roma, nuovo scambio col Milan in estate

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura della sessione estiva di calciomercato, con Milan e Roma pronte al dialogo per la questione Saelemaekers. L’attaccante belga rimarrà, probabilmente, dov’è. Ed il Milan sa già chi chiedere in cambio in vista della prossima stagione.

Gianluca Mancini potrebbe essere l’uomo giusto per la difesa rossonera. Il centrale di Pontedera, classe 1996, può effettivamente rientrare in un clamoroso scambio. Schierabile anche da centrocampista davanti alla retroguardia, l’ex Atalanta ha una valutazione più o meno vicina a quella di Saelemaekers, intorno ai 18-20 milioni di euro. Mancini è in scadenza il 30 giugno 2027 con la Roma e se dovesse prospettarsi uno scenario favorevole alla dirigenza capitolina, l’addio potrebbe diventare realtà.

Mancini in questa stagione agli ordini di Claudio Ranieri ha giocato tantissimo, accumulando ad oggi ben 40 presenze complessive tra campionato e coppe, con 2 gol e anche 2 assist all’attivo. Staremo a vedere nei prossimi mesi se i dialoghi tra giallorossi e rossoneri porteranno ad una soluzione di questo tipo: il Milan, ad ogni modo, cerca rinforzi in difesa e Mancini piace alla dirigenza del ‘Diavolo’.