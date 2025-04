Non si gioca! Annuncio ufficiale a sorpresa, tifosi spiazzati

L’annuncio improvviso sta creando grosse polemiche fra i tifosi e non solo: è stato ufficializzato un nuovo rinvio

L’improvvisa scomparsa di Papa Francesco ha scosso il mondo intero. Ieri mattina, nel giorno di Pasquetta, il cardinale Farrell ha annunciato la morte di Bergoglio intorno alle 7:35 del mattino: stando alle indiscrezioni provenienti dal Vaticano, si sarebbe spento a causa di un ictus, probabilmente legato ai suoi problemi di salute che, di recente, lo avevano costretto ad un lungo ricovero al Gemelli di Roma. In seguito alla notizia, la Lega Serie A ha immediatamente annunciato il rinvio delle gare in programma ieri, slittate a domani.

Proprio in questi minuti è arrivato un altro annuncio da parte di Nelli Musumeci, ministro della Protezione Civile, al termine del consiglio dei ministri di oggi, in merito ad un altro rinvio che riguarda la prossima giornata di campionato. Un annuncio che sta creando non poche polemiche sui social perché c’è il forte rischio che la corsa Scudetto possa essere in qualche modo alterata.

Serie A, ufficiale un nuovo rinvio: scoppia la polemica

I funerali di Papa Francesco si svolgeranno nella giornata di sabato. Per questo motivo, si è deciso di non giocare tutte le partite in programma nello stesso giorno: fra queste, c’è anche Inter-Roma, una gara fondamentale per le sorti del campionato perché i nerazzurri, dopo lo stop di Bologna, si stanno giocando il titolo punto a punto col Napoli, che invece giocherà regolarmente domenica sera alle 20:45 in casa contro il Torino.

Non c’è ancora l’ufficialità ma voci di corridoio raccontano che le gare di sabato rinviate potrebbero essere recuperate nella giornata di domenica. Bisognerà capire però come si risolverà la grana Inter, che giocherà domani contro il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e mercoledì prossimo a Barcellona nella semifinale d’andata di Champions League. Il rischio, quindi, è che Marotta possa chiedere e ottenere il rinvio a data da destinarsi della partita coi giallorossi, ma al momento è solo un’ipotesi ma la possibilità sta creando grosse polemiche sui social fra i tifosi e non solo.

A sole cinque partite dalla fine del campionato e con le due squadre a pari punti in testa, l’asterisco potrebbe diventare un grosso vantaggio per l’Inter perché metterebbe tantissima pressione sugli azzurri, un po’ come accadde due anni fa con la partita di Bologna nella corsa Scudetto con l’Inter: in quel caso i nerazzurri persero clamorosamente e consegnarono ai rossoneri il titolo.