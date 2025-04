Prenotato Liberali, il Milan ha dato l’ok: cessione in Serie A

Arriva una notizia importante di mercato che riguarda un giovane di prima qualità della rosa rossonera: Mattia Liberali pronto alla prima avventura in Serie A

Il fantasista cresciuto in casa deve trovare più spazio per compiere il definitivo salto. All’inizio Fonseca lo aveva preso in considerazione, soprattutto per il ritiro estivo, poi con il passare dei mesi e della stagione, le difficoltà tecniche hanno avuto la meglio.

L’estate aveva mostrato di quanti giovani talenti fosse fornita la rosa del Milan. Durante le amichevoli internazionali giocate dal Diavolo, quando ancora sedeva Paulo Fonseca sulla panchina rossonera, i vari Liberali, Zeroli e Camarda avevano mostrato della qualità importanti. Le strategie di mercato avevano portato poi i tre a rimanere a disposizione di Bonera per il MilanFuturo. Il problema è che anche la seconda squadra è andata piuttosto male in questa stagione, sollevando pesanti interrogativi. Alla fine la dirigenza è stata costretta a mettere Massimo Oddo in panchina per provare a risollevare la situazione.

I giovani non sono cresciuti nel modo in cui tutti si auguravano e questo ha cambiato anche le strategie di mercato. Ad esempio Mattia Liberali ha già fatto una discreta esperienza con la prima squadra in ritiro e poi si è alternato tra seconda squadra e Primavera, con Federico Guidi (ex Roma) che sta cercando di valorizzarlo. La società vuole però fargli fare il salto tra i grandi, mandandolo a giocare in prestito in Serie A.

Il Milan vuole girare Liberali in prestito: il Verona è in vantaggio sul Genoa

Il debutto di Liberali, di ruolo trequartista, classe 2007, è avvenuto nel dicembre 2024, salvo poi tornare con i giovani e le riserve. Dopo l’esordio con il Genoa, con tanto di prestazione di livello alla sua prima volta nella massima serie, non ha più ritrovato il campo. Si è iniziato a parlare di possibili destinazioni in prestito, tra cui proprio i rossoblu, che avevano manifestato interesse per un talento del genere. Liberali è già un punto di forza delle nazionali giovanili e in molti sono pronti a scommettere sulla sua esplosione.

Al momento, c’è una squadra in vantaggio in vista dell’estate: si tratta dell’Hellas Verona, che sta centrando un’importantissima salvezza. Zanetti alla fine è riuscito nell’impresa di mettere tutto al posto giusto risalendo la china e mantenendo la Serie A (salvo clamorosi crolli). Liberali potrebbe essere nel posto giusto per maturare ed esprimere finalmente quelle caratteristiche che tanto mancano al calcio italiano.