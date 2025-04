Scambio folle con Leao: arriva l’ex Juve

L’attaccante portoghese, il cui futuro sembra sempre più lontano dal Milan, potrebbe finire alla big: l’ex bianconero nell’affare

Se glielo avessero detto, a colui che si prodigò con tutte le forze per concludere positivamente un rinnovo reso complicato dalle ricche lusinghe provenienti dalla Premier e non solo, probabilmente il dirigente non ci avrebbe mai creduto.

La firma sull’accordo che lega Rafael Leao al Milan fino al 2028 con un ingaggio annuo progressivo, che arriva a toccare i 7 milioni bonus compresi, fu l’ultimo atto di un certo Paolo Maldini nell’esercizio delle sue funzioni di Direttore dell’area tecnica del club rossonero. Respinti gli assalti del Chelsea ma anche del PSG sull’attaccante lusitano, il figlio del grande Cesare concluse l’infinita trattativa, lasciando al Diavolo un patrimonio tecnico blindato anche da una clausola, esercitabile solo in determinati periodi dell’anno, pari a 175 milioni di euro.

Dopo praticamente due intere stagioni disputate da calciatore più pagato della rosa, e col numero ’10’ sulle spalle, oggi possiamo dire che nessuno pagherebbe una tale cifra per l’ex Lille. Spesso relegato in panchina sia da Paulo Fonseca che da Sergio Conceiçao, il portoghese è decisivo il più delle volte in uscita dalla panchina, senza dare quasi mai l’idea di essere un prospetto attorno al quale far girare gli altri giocatori della rosa.

Inevitabilmente la parola ‘cessione’ è stata ora associata al destino dell’attaccante lusitano, cercato dal Barcellona e ancora meritevole di attenzioni da parte di qualche club britannico. All’orizzonte però, secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe materializzando un’altra suggestiva possibilità.

Leao al Bayern, scambio con Coman: scenario clamoroso

Già visto in Italia in tenera età – giusto dieci stagioni fa, nel 2014/15 – e poi ceduto al Bayern Monaco, dove giocò poi in prestito due anni, nel luglio 2017 per soli 21 milioni di euro, Kinglsey Coman è stato protagonista di stagioni altalenanti, sebbene quasi sempre costellate da successi di squadra – col club bavarese.

Considerando la necessità dei tedeschi di rinforzare il reparto offensivo con nuovi volti da inserire in rosa, l’idea di trattare col Milan l’acquisto di Rafael Leao inserendo nello scambio il francese ex Juve, sta prendendo piede sulla stampa tedesca e non solo.

Il valore nominale di Coman si aggira intorno ai 35 milioni, sebbene il Bayern – anche volendo cedere separatamente il suo calciatore – chiederebbe non meno di 50 milioni. Ecco che, con un conguaglio certamente non inferiore a 20 milioni di euro, lo scambio potrebbe concretizzarsi. Con buona pace di Paolo Maldini, che tanto aveva fatto per lasciare in dote un potenziale fuoriclasse che avrebbe dovuto trascinare il Milan verso una nuova era di successi.