Si riapre una clamorosa pista: la firma col Milan è di nuovo possibile

Si aprono nuovi spiragli per la firma coi rossoneri: adesso è di nuovo possibile dopo mesi di incertezza. I dettagli

Oggi è la vigilia della partita più importante della stagione del Milan. Dopo la brutta sconfitta contro l’Atalanta, gli uomini di Sergio Conceicao torneranno in campo domani per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter: si riparte dal pareggio per uno a uno dell’andata e stavolta si gioca in casa dei nerazzurri. Il ko col Bologna è stato durissimo ma la squadra di Simone Inzaghi, in corsa per Scudetto e Champions League, sa come rialzarsi. Inoltre, c’è una grossa motivazione in vista di domani: dopo le sei vittorie di fila degli scorsi anni, in questa stagione l’Inter non ha mai vinto il derby.

Ma se parliamo di motivazioni, quelle del Milan sono ben più alte: vincere un trofeo, andare in Europa League ed evitare il Triplete dei cugini. A prescindere da come andrà, la stagione è stata un totale disastro. A giugno bisognerà ripartire da zero con un direttore sportivo, un nuovo allenatore e, si spera, un buon mercato. E uno dei tasselli più importanti potrebbe essere una colonna del Milan di questi anni.

Si riaprono spiragli: può firmare col Milan

Del Milan che ha vinto lo Scudetto nel 2022, ne sono rimasti soltanto sei: Maignan, Gabbia, Tomori, Florenzi, Theo Hernandez e Leao. Di questi, in estate andranno via sicuramente Tomori (già ad un passo dalla cessione a gennaio) e Florenzi, in scadenza di contratto. A questi potrebbe aggiungersi anche Theo Hernandez, che ha un contratto fino a giugno 2026 e ancora non si parla concretamente di rinnovo. Ma qualcosa si sta muovendo.

Se per molti c’è scetticismo in merito ad un rinnovo, le recenti dichiarazioni di Moncada prima di Milan-Atalanta fanno ben sperare: “Stiamo parlando e lavorando, non siamo così lontani“. Parole in contro tendenza con le indiscrezioni di questi mesi. Si aggiunge a questa ventata di ottimismo anche quanto scrive oggi La Repubblica: si sarebbero aperti infatti degli spiragli per arrivare ad un accordo per il prolungamento di contratto del terzino francese.

Nel mercato di gennaio, il Milan lo aveva venduto per 40 milioni al Como: il giocatore si è opposto ed è rimasto. Lui è molto legato ai rossoneri e, tramite il suo entourage, ha sempre detto di voler restare e rinnovare. Dal Milan però non sono mai arrivati grossi segnali in merito, fino ad oggi: qualcosa potrebbe essere cambiato e la speranza è che da via Aldo Rossi possa finalmente arrivare un’offerta soddisfacente per tenere in rosa uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Che viene da una stagione difficile, forse la peggiore da quando veste la maglia rossonera, ma pronto a rifarsi.