Simone Inzaghi disperato, non potrà schierarlo al derby: pesante assenza

L’Inter non avrà a disposizione un giocatore molto importante nel derby di ritorno di domani: assenza pesantissima, le ultime

Siamo agli sgoccioli: la gara di domani contro l’Inter, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, è senza ombra di dubbio la più importante della stagione del Milan. I rossoneri hanno deluso ogni tipo di aspettativa (e considerate le scelte fatte l’estate scorsa, era tutto piuttosto prevedibile): la sconfitta contro l’Atalanta di domenica è solo l’ennesimo brutto spettacolo offerto ai tifosi a San Siro. Sergio Conceicao ha una media punti peggiore di quella di Fonseca: il cammino del Milan in campionato con lui, nelle ultime settimane, ha un ruolino di marcia da retrocessione.

Insomma, più di qualcosa è andato storto ma la partita di domani può regalare una piccola soddisfazione a tutto l’ambiente: perché c’è in ballo un trofeo, perché si può arrivare in Europa League e per evitare il Triplete dei cugini. Dall’altra parte l’Inter, in corsa per Scudetto e Champions League, è reduce dalla brutta sconfitta col Bologna ed è distratta dalla semifinale di Champions col Barcellona. Inoltre, Simone Inzaghi deve fare i conti anche con una pesante assenza per la gara di domani.

Inter-Milan, l’attaccante è out: chi lo sostituisce

L’Inter, lo sappiamo, ha una rosa lunghissima e di altissimo profilo ma qualcosa in attacco manca. Thuram e Lautaro i due titolari indiscutibili, Arnautovic ha avuto dei buoni periodi, Taremi è stato un totale flop e Joaquin Correa è un separato in casa da ormai diverso tempo. Ed è in questo reparto che l’Inter dovrà lavorare molto nella prossima estate per garantire all’allenatore delle riserve di un livello più alto. E, a proposito, proprio per questa gara Inzaghi dovrà fare una importante scelta.

Non potrà schierare Marcus Thuram, ancora alle prese con l’infortunio che non gli ha permesso di essere in campo a Bologna. Niente di grave il suo problema, ma in casa nerazzurra ovviamente pensano alla semifinale di Champions con il Barcellona della prossima settimana, molto più importante di una semifinale di Coppa Italia. Per questo motivo Inzaghi e lo staff non hanno intenzione di rischiarlo domani e non lo manderanno in campo. Ma chi gioca al suo posto?

Il grande favorito per prendere il posto del francese è Marko Arnautovic, che ha segnato dei gol molto pesanti in questa stagione (fra cui uno bellissimo proprio in Coppa Italia contro la Lazio). Di recente ha avuto un problema muscolare ma lo ha superato senza problemi. L’austriaco, a meno di colpi di scena, affiancherà quindi Lautaro per la gara di domani contro il Milan.