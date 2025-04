Zeroli pedina di scambio, il Milan lo sacrifica in Serie A per il grande colpo

Il futuro di Kevin Zeroli potrebbe essere lontano dal Milan in vista della prossima stagione ma questa volta in seguito ad un trasferimento a titolo definitivo.

Il centrocampista di proprietà dei rossoneri si era messo in mostra nella prima parte della stagione con la maglia del Milan Futuro, riuscendo ad ottenere gli apprezzamenti del Monza che lo ha preso in prestito secco a gennaio.

Passato al Monza per vivere gli ultimi mesi della stagione, il centrocampista classe 2005 è riuscito a trovare spazio alla corte di Alessandro Nesta con i brianzoli però destinati alla retrocessione in Serie B. Il Monza sarebbe felice di averlo in rosa in vista della prossima stagione per cercare di dare subito l’assalto alla Serie A ma la sensazione è che Zeroli possa tornare al Milan per poi essere ceduto, questa volta a titolo definitivo per essere utilizzato come pedina di scambio.

Milan pronto a sacrificare Zeroli per arrivare al grande colpo

Tra gli obiettivi del Milan sul mercato c’è quello di rinforzare la propria difesa che sarà fortemente rivoluzionata in vista dell’estate. I rossoneri hanno messo nel mirino Koni De Winter, difensore belga del Genoa che sta facendo molto bene con la maglia dei rossoblu e che in estate potrebbe partire per fare il salto di qualità.

Passato dalla Juventus al Genoa nel 2023, i rossoblu ne hanno acquistato il cartellino a titolo definitivo nell’estate del 2024 esercitando l’obbligo di riscatto per un totale di circa 10 milioni di euro. Ora il difensore si sta mettendo in mostra come uno dei migliori del nostro campionato e potrebbe cambiare di nuovo maglia per trasferirsi in una big che possa competere per obiettivi più alti.

De Winter piace a diverse squadre, dal Milan alla Roma passando per Napoli e proprio Juventus. Il prezzo che il Genoa fa del centrale belga è di circa 18 milioni di euro con i rossoneri che potrebbero provare ad abbassare le richieste dei liguri con l’inserimento di una contropartita. In questo senso va vista la soluzione Zeroli col classe 2005 che è molto apprezzato dai rossoblu.

Il Milan valuta Zeroli circa 10 milioni di euro, una somma che permetterebbe al club di riuscire a portare in rossonero De Winter aggiungendo circa 8 milioni di euro al cartellino del proprio centrocampista. Molto però dipenderà anche da quello che sarà il prossimo allenatore del Milan che dovrà dare l’ultima parola sia sul possibile acquisto di De Winter sia sul futuro di Zeroli.