Blitz del Milan: trovato l’erede di Theo Hernandez

Arrivano degli aggiornamenti di calciomercato che riguardano il Milan, che è già a lavoro per la prossima stagione.

Sono previste tante novità per il futuro dei rossoneri, che cambieranno allenatore e anche molti giocatori. Al prossimo ds il compito di modificare l’organico e prendere qualche elemento giovane e di prospettiva. Chiunque arriverà potrà avvalersi della struttura tecnica che vede Moncada e Ibra come i principali interpreti, con il francese che resta al centro del progetto nel ruolo di direttore tecnico che coordina anche gli scout rossoneri. Ed è proprio da lui che è partita l’idea di prendere un sostituto di Theo Hernandez. Ecco le ultimissime riguardo il nome nuovo per il mercato del Milan.

Si avvicina la fine del rapporto fra il Milan e Theo Hernandez. Le parti sono sempre più vicine all’addio, che potrà materializzarsi nel corso della prossima sessione di calciomercato. I rossoneri sono pronti a fare un passo in avanti e andare oltre al francese, che non ha brillato nel corso di questa stagione. Anzi. Si è reso protagonista di un’annata davvero deludente e al di sotto delle aspettative, che hanno visto calare anche il suo valore.

Milan: cessione Theo Hernandez, chi arriva al suo posto?

Non sarà facile monetizzare al massimo dalla vendita del francese, che ad un anno dalla scadenza può partire ad un prezzo di saldo. Ecco perché per la sostituzione di Theo Hernandez, il Milan guarda con interesse a dei giovani talenti che si stanno mettendo in mostra nei vari campionato europei. Ecco l’ultimo nome accostato ai rossoneri che sono pronti a fiutare l’affare ed anticipare la concorrenza.

Secondo le ultime informazioni di mercato, riportate da Rudy Galetti, il club rossonero ha già messo in preventivo la cessione di Theo Hernandez che la prossima estate può fare le valigie a maggior ragione se non dovesse arrivare il rinonvo di contratto. La società è pronta a chiudere questa operazione e a sostituire il francese con un altro esterno sinistro, che potrà alternarsi a Jimenez che è una delle belle sorprese di questa stagione. Allo spagnolo potrà essere affiancato Miguel Gutierrez del Girona, che è un giocatore da tenere in considerazione per il prossimo mercato del Milan. Il terzino è in lizza insieme a Tyrick Mitchell e altri profili, che sono stati individuati dall’area scout per sostiturie Theo Hernandez.