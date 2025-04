Bufera Inter, “Inchiesta gravissima, la più ndranghetista del paese”

Le dichiarazioni sono davvero forti. I sostenitori nerazzurri sono finiti nel mirino: ecco le sue parole destinate a far discutere ancora

Roberto Saviano è tornato a far discutere. Stavolta, però, è il mondo pallonaro a parlare del noto scrittore, che qualche giorno fa si è reso protagonista di una storia su Instagram, che ha mandato su tutte le furie il popolo interista.

“GOOOL! Un gol contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società – l’Inter – che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra”. Parole importanti, da parte dell’autore di Gomorra, considerato da molti un paladino dell’antimafia.

La storia è ovviamente diventata virale. C’è chi ha invitato il club a denunciare Roberto Saviano. Ma lo scrittore non ha fatto alcun passo indietro. Così intervenendo ai microfoni di ‘Radio Crc’ a ribadito il concetto, esplicitando meglio il suo pensiero, non temendo le ‘minacce’ di denunce: “Ne ho già mille – afferma Saviano -. L’inchiesta Doppia Curva mostra come la dirigenza delle curve milanesi sia assolutamente infiltrata. Si parla di infiltrazioni ai massimi livelli: clan Mancuso nella curva del Milan, clan Bellocco in quella dell’Inter”.

“Curva infiltrata, ci sono stati tre morti”, Saviano non ci sta

“Le società tendono ad utilizzare la vittoria sportiva per non parlare di questi temi”. Saviano non si ferma e punta il dito contro l’Inter rimasta impassibile a queste vicende: “Loro si sostengono parte civile e parte lesa, ma l’inchiesta parte nel 2018 e le società annunciano di essere parte civile nel 2025 senza fare nessuna denuncia. Intanto decine di arresti, 3 morti interni alle curve e nessuno denuncia”.

Una vicenda di difficile interpretazione che secondo Saviano sarebbe diversa da quella che coinvolse la tifoseria della Juventus: “I bianconeri, nonostante qualche ritrosia, denunciarono e fecero partire l’inchiesta Alto Piemonte nel 2016 – prosegue lo scrittore -. Ho utilizzato una provocazione, non fine a sé stessa, per fare in modo che questa sconfitta possa accedere luce sul fatto che la curva è infiltrata e che le inchieste sono gravissime. I tifosi sono delusi dalla mia critica, ma io faccio riferimento alla dirigenza della curva”.