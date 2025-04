Dramma Milan, lutto terrificante: dolore immenso

“È improvvisamente mancato il nostro Lorenzo Cipriani. Figura indimenticabile a Milanello. Milan Lab e le sue analisi: quanto lavoro prezioso nell’ombra, con discrezione ma con tanta sostanza, professionalità, passione. R.I.P Lorenzo con commozione e riconoscenza da parte di tutto il Tuo Milan”, il commovente post del club meneghino.

Originario del Valdarno e volto noto e apprezzato nel mondo dello sport, Lorenzo Cipriani è stato per anni protagonista della pallacanestro prima come giocatore e poi come tecnico del Galli così come dell’Arezzo Basket guidando la compagine toscana alla promozione, nel 1989, in Serie C. Negli anni successivi, come detto, ha fatto parte del Milan di Berlusconi e Galliani come responsabile informatico.

Dunque, se n’è andata per sempre una figura che, certo, non conquistava la ribalta mediatica ma non per questo meno preziosa come testimonia l’aggettivo ‘indimenticabile’ che il club rossonero utilizza per ricordarlo nel suddetto messaggio.

Insomma, nel Milan di Berlusconi e Galliani che dettava legge in Italia e in Europa c’era anche lo zampino di Lorenzo Cipriani le cui analisi ispiravano le scelte di formazione dei vari allenatori che negli anni si sono succeduti sulla panchina rossonera. Un grave perdita, quindi, e un dolore lacerante, quello della famiglia rossonera, al quale, ne siamo sicuri, si associano tutti i tifosi.