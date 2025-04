Esonero Conceicao, ormai al Milan è tutto deciso: c’è la data

La storia fra il Milan e Conceicao finirà a breve: l’esonero del portoghese è inevitabile, c’è già la data

Fra il Milan e Sergio Conceicao, a prescindere da questo finale di stagione, dovrebbe essere finita. L’avventura del tecnico era iniziata nel migliore dei modi possibili: con l’insperata vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter in una pazza finale. Quel successo doveva essere l’inizio di un nuovo percorso, con il Milan ben indirizzato in Champions League e pronto alla rimonta in Serie A. Invece, come accaduto tante altre volte, è stato un episodio: con Conceicao la media punti è peggiore di quella di Fonseca e, soprattutto, pesa tantissimo l’eliminazione dalla Champions per mano di Dinamo Zagabria e Feyenoord.

I rossoneri, nelle ultime settimane, hanno un ruolino di marcia da zona retrocessione e sono fuori anche dalla corsa all’Europa League. Resta soltanto la Coppa Italia, con la semifinale di ritorno contro l’Inter in programma domani. Senza ombra di dubbio, è la partita più importante della stagione: perché puoi vincere un trofeo, perché puoi qualificarti in Europa League e perché puoi evitare il Triplete dei cugini. Ma vincere la Coppa non basterà a Conceicao per la conferma.

Milan-Conceicao, è finita: la data dell’esonero

L’ex allenatore del Porto, piuttosto irritato per le tante voci in merito al suo addio, ha firmato a gennaio un contratto di sei mesi fino a giugno con opzione di rinnovo. Che il Milan non eserciterà, a meno di clamorosi colpi di scena che ad oggi ci sentiamo di escludere. La volontà della società, dopo questo disastroso anno, è di ripartire da zero con un nuovo progetto tecnico, e quindi con un direttore sportivo e un nuovo allenatore.

Conceicao è un allenatore di livello importante ma è palese che col Milan non ha funzionato. Anche in questi ultimi mesi, senza altri impegni al di fuori del campionato, non è riuscito in alcun modo ad imporre le sue idee, a trovare una sistemazione tattica solida e a risolvere i continui problemi di equilibrio. La squadra non è stata costruita per lui e di certo le responsabilità non sono soltanto sue. Sulla base di questo, l’esonero è quasi certo, ma quando? Molto probabilmente il Milan saluterà Conceicao al termine della stagione. Difficile, invece, pensare ad un esonero in caso di mancata vittoria in semifinale di Coppa Italia. Insomma, è solo questione di tempo, ma l’allenatore può regalare – a sé stesso e anche ai tifosi, che sono rimasti un po’ delusi dal suo impatto – ancora una piccola soddisfazione mercoledì.