Il Bayern Monaco versa 30 milioni al Milan: tutto fatto per il colpo

Il club rossonero potrebbe ricevere un’offerta importante per uno dei suoi giocatori non intoccabili: gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Niente Champions League per il Milan nella prossima stagione, questo significa dover rinunciare a importanti introiti che servono per tenere in equilibrio il bilancio e per investire sul calciomercato. La dirigenza dovrà ricorrere anche a qualche cessione onerosa per finanziare la campagna acquisti.

La lista di chi potrebbe lasciare Milanello a titolo definitivo non è corta. Basti citare Emerson Royal, Fikayo Tomori, Yunus Musah, Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze, ai quali aggiungere anche quei calciatori che stanno giocando in prestito in altre squadre in questa stagione. Se la società sarà brava, magari anche grazie al nuovo direttore che verrà ingaggiato prossimamente, potrà incassare un discreto gruzzoletto di soldi.

Calciomercato Milan, cessione in Bundesliga: duello per un rossonero

Attenzione anche ad eventuali sorprese. Ad esempio, senza rinnovo, sia Mike Maignan sia Theo Hernandez sono a rischio cessione. Per il resto, molto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Malick Thiaw è un difensore che interessa sia in Premier League sia in Bundesliga. Dalla Germania è giunta notizia che Bayern Monaco e Bayer Leverkusen stanno valutando il suo acquisto per la prossima sessione estiva del calciomercato. Il Milan valuta il proprio giocatore almeno 30 milioni di euro e si aspetta di ricevere offerte di questo tipo nei prossimi mesi.

L’estate scorsa c’era stato un tentativo del Newcastle United, che poi aveva abbandonato l’operazione. Da non escludere che il club inglese possa farsi avanti, così come altre società della Premier League. Thiaw è un buon centrale difensivo ed è normale che possa ricevere un po’ di richieste durante il mercato estivo.

Recentemente l’ex Schalke 04 ha perso il posto da titolare e spera di riprenderselo. Sergio Conceicao ha deciso di passare alla difesa a tre e sta puntando sul trio Tomori-Gabbia-Pavlovic, vedremo se ci saranno cambiamenti nelle prossime partite. Per il futuro il suo obiettivo è riprendersi la maglia della nazionale e farà delle valutazioni anche in quest’ottica quando verrà il momento di decidere se rimanere a Milano oppure cambiare squadra.

Il ritorno in Bundesliga può diventare una possibilità concreta. Il Bayer Leverkusen perderà Jonathan Tah a parametro zero e Thiaw potrebbe essere un buon sostituto. Valutazioni in corso.