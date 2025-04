Il segreto di Luka Jovic svelato da Conceicao: così è rinato

Jovic protagonista assoluto di questo finale di stagione: il suo segreto è stato rivelato da Conceicao in diretta

Il Milan si è regalato una grande serata. I rossoneri conquistano la finale di Coppa Italia grazie al successo contro l’Inter in semifinale: dopo l’1-1 del ritorno, la squadra di Sergio Conceicao ha segnato tre gol a quella di Simone Inzaghi e ne ha subiti zero. Un risultato pesante e senza diritto di replica: e sono tre vittorie su cinque derby giocati in questa stagione (gli altri sono due pareggi). Eppure, un anno fa vincere un derby sembrava impossibile. Stefano Pioli non era mai riuscito a trovare le contromisure necessarie per affrontare i nerazzurri.

Paulo Fonseca prima e Conceicao, invece, lo hanno fatto e senza nemmeno grosse fatiche. I derby sono tornati ad essere partite vere e combattute, nonostante una stagione terribile dal punto di vista dei risultati. Fra i grandi meriti di Conceicao c’è l’aver ritrovato Luka Jovic, protagonista fino a poche settimane fa di una stagione ai limiti del surreale. Adesso però le difficoltà sono alle spalle e la doppietta nel derby è la ciliegina sulla torta di un momento di forma straordinario.

La rinascita di Jovic grazie a tre fattori: segreto rivelato da Conceicao

Ma cosa gli è successo? Di certo il problema della pubalgia, che lo ha perseguitato per tutto l’anno, non è stato facile da gestire. L’infortunio lo ha anche costretto ad un’operazione e quindi ad un lungo stop. Negli ultimi mesi è tornato a disposizione e Conceicao, un po’ a sorpresa, lo ha schierato titolare nelle ultime gare e ha avuto ragione lui. gol col Napoli, gol con la Fiorentina e doppietta all’Inter nell’ultimo mese, niente male.

Oltre all’aver superato l’infortunio e alla fiducia di Conceicao, c’è anche un altro motivo che lo ha aiutato a ritrovare la condizione migliore. A rivelarlo è stato l’allenatore stesso ai microfoni di Mediaset nell’intervista post partita: “Ha perso qualche kg e questo era importante“, ha detto il portoghese. Insomma, perdere perso è stato un fattore molto importante per lui e per ritrovarsi. Così è rinato e si è guadagnato questo finale di stagione da protagonista. Adesso, infatti, non è difficile pensare che possa ancora giocare titolare, magari anche la finale di Coppa Italia contro (probabilmente) il Bologna. Vedremo cosa accadrà nelle prossime gare, ma una cosa è certa: pensare ad uno Jovic così, dopo l’acquisto di Abraham e soprattutto quello di Gimenez a gennaio per 35 milioni, è incredibile per tutti.