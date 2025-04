La rivale piomba su Bartesaghi, il Milan non può farci nulla: sarà addio

Ecco il futuro di Davide Bartesaghi. La scelta del Milan in vista della prossima stagione: il punto della situazione

E’ stata una stagione intensa per Davide Bartesaghi. Il giovane italiano, che lo scorso 29 dicembre ha compiuto 19 anni ha giocato in stagione ben 33 presenze, tra il Milan dei grandi e il Milan Futuro. Il calciatore, che ha dimostrato di poter fare l’esterno di una difesa a quattro, ma anche a cinque, oltre che il centrale, ha raccolto ovviamente più minuti in Serie C, dove è stato di fatto un punto fermo.

L’avventura in Serie A, invece, è stata in chiaroscuro. E’ stato sfortunato in occasione dell’espulsione dello scorso 27 settembre contro il Lecce, in cui ha giocato solamente cinque minuti, ma è andata decisamente contro il Parma, quando ha preso il posto ad inizio ripresa di uno spento Theo Hernandez, contribuendo al successo contro i gialloblu. Poi la terza presenza nel massimo campionato è arrivata contro l’Udinese lo scorso 11 aprile.

Di Davide Bartesaghi tutti ne parlano bene. Il calciatore è considerato un giovane prospetto che quasi certamente riuscirà ad imporsi ai massimi livelli. E’ dunque solo questione di tempo per un elemento che secondo molti può esplodere soprattutto da braccetto di sinistra di una difesa a tre.

Milan, il futuro di Bartesaghi: il punto della situazione

Un ruolo, che potrebbe ricoprire se il Milan dovesse continuare a giocare con il 3-4-3. All’interno della rosa della prossima stagione potrebbe ricoprire il doppio ruolo, da braccetto e chiaramente da esterno.

Sarebbe un’ottima alternativa da far crescere alle spalle dei titolari. Ma l’idea del Milan per accelerare il processo di sviluppo potrebbe essere un altro, quello di mandarlo via in prestito. Attenzione così alla possibilità di approdare al Genoa o al Verona, squadre che lo stanno seguendo con attenzione.

Ci sono, però, l’Atalanta e soprattutto il Bologna che vorrebbero prenderlo a titolo definitivo. I rossoblu potrebbero così mettere sul piatto un’offerta da quattro milioni di euro. Un’offerta che il Milan sarebbe pronto a rispedire al mittente.

E’ vero che il contratto scadrà il il 30 giugno 2026, ma il Diavolo ha di fatto trovato l’intesa con il suo entourage, che è a conoscenza anche dell’interesse da parte del Barcellona. Ma nel futuro di Bartesaghi ci sarà certamente il club rossonero anche se non è da escludere un’esperienza in prestito