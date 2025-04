Milan, dubbio Abraham: due nomi a sorpresa per sostituirlo

La permanenza dell’ex Chelsea non è certa, il club rossonero valuta altre soluzioni: emergono due novità dalle cronache di mercato.

Tammy Abraham ha voluto fortemente vestire la maglia del Milan e ha rifiutato altre offerte durante la scorsa sessione estiva del calciomercato. Ora sta facendo di tutto per guadagnare la conferma, anche se rimangono dei dubbi in merito.

Finora il 27enne inglese ha totalizzato 10 gol e 7 assist in 41 presenze stagionali. Un bottino da non buttare, ci sono stati anche dei gol decisivi, come quello all’Inter per la vittoria della Supercoppa Italiana. Ci sono ancora delle partite da giocare in questa stagione e proverà a migliorare il suo score per convincere il club rossonero a investire sul suo cartellino.

È arrivato in prestito secco, quindi niente diritto di riscatto a una cifra prefissata. La Roma chiede 20-25 milioni di euro per la cessione definitiva dell’ex Chelsea, al quale non mancheranno richieste dalla Premier League in caso di mancata permanenza a Milano. Da non dimenticare lo stipendio netto annuo da circa 4,5 milioni più bonus.

Calciomercato Milan, due nuove idee per l’attacco

Se Abraham dovesse andarsene, il Milan prenderebbe un altro attaccante, anche perché pure Luka Jovic è destinato all’addio. Il serbo ha un contratto in scadenza a fine giugno 2025 e non dovrebbe rinnovare, se ne andrà a parametro zero.

Stando a quanto rivelato da Tuttosport, ci sono due nomi nuovi nella lista della dirigenza rossonera: Jonathan Burkardt del Mainz e Mika Biereth del Monaco. Il primo è un tedesco classe 2000 che in questa stagione ha messo insieme 16 gol e 3 assist in 26 partite; il secondo è danese, ha 22 anni e finora ha collezionato 26 reti e 8 assist in 41 presenze tra Sturm Graz e Monaco, dove si è trasferito da gennaio per 13 milioni. Nel Principato 12 gol e 3 assist in 16 match. Per entrambi i centravanti dovrebbero servire almeno 30-35 milioni.

Burkardt e Biereth vengono seguiti dagli scout del Milan e non solo. Bisognerà vedere se ci sarà la disponibilità da parte della società rossonera a fare un altro investimento importante nel ruolo di attaccante, dopo essersi già impegnata per circa 35 milioni (bonus compresi) per comprare Santiago Gimenez dal Feyenoord nel mercato invernale. Il nazionale messicano era partito bene, poi ha iniziato a faticare ed è a secco di gol da diverse partite. Anche se vive un momento difficile, è destinato a rimanere in rossonero.