Milan in finale di Coppa Italia, quando si gioca: tutti i dettagli

Quando si gioca la finale di Coppa Italia: il Milan sarà in campo dopo aver superato abilmente l’Inter in semifinale

Il Milan non sbaglia. Tre a zero netto e senza diritto di replica contro l’Inter e un altro derby vinto: i rossoneri accedono così alla finale di Coppa Italia, e quindi si guadagnano la possibilità di vincere un altro trofeo dopo la Supercoppa. Sarebbe un risultato davvero anomalo considerando la disastrosa stagione disputata. L’avversario in finale molto probabilmente sarà il Bologna di Vincenzo Italiano, che ha vinto l’andata contro l’Empoli 3-0 in trasferta: difficile pensare che possa succedere qualcosa di clamoroso, considerando anche l’ottimo momento dei rossoblu.

Partita di ottimo livello del Milan contro l’Inter e il risultato ne è una prova: i rossoneri eliminano così la possibilità di Triplete dei nerazzurri e possono pensare di giocarsi l’Europa League l’anno prossimo. In una stagione come questa, dove è stato sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, i derby sono stati una soddisfazione e stasera si è raggiunto l’apice: dopo un po’ di sofferenza nella prima parte del primo tempo, il Milan ha trovato la rete con Luka Jovic, che si è poi ripetuto ad inizio ripresa. Il 3-0 finale porta la firma del solito Reijnders.

Finale Coppa Italia, quando si gioca

Il Milan, che non ha più niente da dire al campionato, potrà già pensare da domani a questa finale di Coppa Italia, trofeo che manca da tantissimi anni. I rossoneri si sono regalati questa possibilità in una stagione terribile e questo è uno dei più grandi paradossi della storia recente del club. Lo è ancor di più considerando che, dopo sei derby consecutivi persi con Stefano Pioli, il Milan non ne ha perso uno quest’anno: tre vittorie e due pareggi in cinque partite.

La finale di Coppa Italia, come detto, si giocherà molto probabilmente contro il Bologna ma quando? La data è già fissata per il prossimo 14 maggio, quindi prima della fine del campionato. Non avendo altri impegni importanti, da domani i rossoneri potranno pensare solo a questo obiettivo e a nient’altro. Vincere il trofeo è fondamentale perché apre le porte dell’Europa League senza passare dalla classifica di Serie A. Una grossa opportunità che i rossoneri non possono lasciarsi sfuggire.