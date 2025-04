Non c’è più voglia di aspettare, il Milan li caccia: doppia cessione

La società rossonera pronta a valutare la vendita di due calciatori che un tempo erano quasi intoccabili: potrebbero arrivare oltre 50 milioni.

Il Milan a fine stagione dovrà decidere su quali giocatori affidarsi anche nella prossima. Non sono molti coloro che sono ritenuti incedibili da parte della dirigenza, pronta a valutare le diverse offerte che arriveranno nel corso dell’estate. E il caso di Sandro Tonali, ceduto per circa 70 milioni di euro al Newcastle United, dimostra che anche un big potrebbe lasciare Milanello.

I due nomi forti che oggi rappresentano i principali indiziati alla cessione sono Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi in possesso di un contratto che ha scadenza giugno 2026. Senza firmare un rinnovo, la vendita sarà inevitabile durante la prossima sessione estiva del calciomercato. Il club non può permettersi di tenerli per provare a raggiungere un accordo e rischiare così di perderli a zero tra un anno.

Mercato Milan, due difensori centrali verso la cessione?

Nel reparto difensivo potrebbero esserci diversi cambiamenti. Per quanto riguarda i difensori centrali, l’unico che sembra sicuro di restare è Matteo Gabbia. Per gli altri, dipenderà dalle offerte che arriveranno.

La cessione di Fikayo Tomori viene data per scontata, già a gennaio-inizio febbraio l’ex Chelsea era considerato cedibile. Era anche stato raggiunto un accordo con il Tottenham, però il giocatore rifiutò il trasferimento. Anche se recentemente è tornato titolare, la sua partenza rimane molto probabile. Prezzo fissato a 25 milioni di euro. Dalla Premier League dovrebbero arrivare delle offerte e il ritorno in Inghilterra può essere funzionale anche al suo desiderio di tornare a giocare nella nazionale maggiore inglese.

In nazionale vuole tornarci anche Malick Thiaw, che da un po’ di tempo non veste la maglia della Germania. Il Milan lo valuta circa 30 milioni, se arriverà una proposta di questo tipo la vendita potrà avvenire. Bayer Leverkusen in pole position, ma anche il Bayern Monaco e alcune squadre inglesi sono interessate. L’ex Schalke 04 non ha disputato una brutta stagione, però potrebbe essere “sacrificato” per esigenze di bilancio. Costato circa 9 milioni nel mercato estivo 2022, la cessione a 30 milioni genererebbe una buona plusvalenza per i conti rossoneri.