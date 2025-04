Offerta da 12 milioni, il Milan vuole prenderlo dall’Inter

Opposte nel derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia, Milan e Inter potrebbero essere coinvolte in un colpo di mercato durante la prossima estate che rischia di vedere protagoniste entrambe le società.

La stagione molto difficile del Milan potrebbe portare i rossoneri a cambiare ancora una volta molto sul mercato durante la prossima estate ed un calciatore di proprietà dell’Inter piace molto a Ibrahimovic e compagni.

Stasera Inter e Milan si giocheranno l’accesso alla finale di Coppa Italia con le due squadre che sono chiamate a non sbagliare per cercare di raggiungere molto probabilmente il Bologna (forte dello 0-3 dell’andata contro l’Empoli) nella finale secca a Roma. Milan e Inter stanno vivendo però un momento diametralmente opposto per quello che riguarda il mercato con i rossoneri che sono aggrappati alla coppa nazionale per cercare di arrivare ad un piazzamento in Europa in vista della prossima stagione mentre gli uomini di Inzaghi inseguono il sogno ‘triplete’ ancora tutto nelle mani della squadra nerazzurra.

Il Milan mette gli occhi su un calciatore di proprietà dell’Inter

La dirigenza del Milan apprezza molto Sebastiano Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter ma ora in prestito all’Empoli. I toscani hanno la possibilità di riscattare il cartellino del classe 2002 per una somma intorno ai 5 milioni di euro con l’Inter che avrà però una percentuale sulla prossima rivendita del 20%.

L’attaccante è un punto di riferimento dell’Empoli ed ha attirato l’attenzione di diverse squadre. Dalla Fiorentina, passando per il Bologna e la Lazio, sono diverse le squadre che sono pronte a fare un tentativo con i toscani per assicurarsi il suo cartellino in vista della prossima estate. Il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto circa 12 milioni di euro per assicurarsi la punta, versandone di fatto 2,4 nelle casse dei cugini.

Una somma che potrebbe accontentare l’Empoli anche se i toscani sperano di riuscire a scatenare un’asta tra le diverse squadre che hanno messo nel mirino il giovane attaccante. Al momento però non ci sarebbe ancora una vera e propria trattativa con l’Empoli che è concentrato totalmente sulla corsa salvezza, mentre il Milan dovrà prima decidere chi sarà il prossimo direttore sportivo e chi l’allenatore.

I rapporti tra Milan ed Empoli sono ottimi come dimostrato dagli affari Vasquez e Colombo con i due che sono in prestito con diritto di riscatto nella squadra di D’Aversa. Il loro destino sarà strettamente legato al futuro della squadra toscana che potrà riscattarne i cartellini solamente nel caso in cui dovesse restare ancora in Serie A.