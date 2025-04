Sinner è stato superato in classifica, i tifosi stentano a crederci

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno: Sinner superato in classifica, i tifosi non riescono a crederci. La situazione

La squalifica di Jannik Sinner è ormai agli sgoccioli. Mancano poco più di dieci giorni al ritorno in campo dopo lo stop forzato di tre mesi, patteggiato con la WADA per chiudere definitivamente la questione Clostebol. Verso metà aprile, era prevista la sentenza del TAS di Losanna e c’erano prospettive piuttosto ombrose: si parlava addirittura di uno o due anni di squalifica, ecco perché, di comune accordo coi suoi avvocati, ha scelto la strada del patteggiamento. Ormai questa storia per lui è alle spalle, anche se le polemiche in merito proseguono.

Come sempre però Jannik guarda avanti e pensa al suo percorso, senza consumare energie inutili per chiacchiere sterili. Il suo obiettivo adesso sono gli Internazionali d’Italia, in programma ad inizio maggio a Roma: un evento straordinario che segnerà il ritorno in campo del numero uno al mondo. Sì, perché nonostante la squalifica, Sinner è ancora in testa al Ranking ATP. Invece, ha perso la testa di un’altra classifica (che però non ha un vero e proprio valore).

Sinner superato in classifica da Zverev, i dettagli

Nel corso di questi tre mesi, Sinner poteva essere raggiunto al vertice dell’ATP da Zverev e Alcaraz, gli unici che, per distanza di punti, avrebbero potuto agganciarlo e superarlo. Entrambi però non ci sono riusciti, e quindi l’altoatesino ha potuto conservare il suo posto e con quello si presenterà a Roma ad inizio maggio per gli Internazionali d’Italia.

Oltre alla classifica ATP, c’è anche un’altra graduatoria: la ATP Race, cioè quella che prende in considerazione soltanto i risultati conseguiti durante la stagione. Sinner, in questa classifica, è fermo a 2000 punti grazie alla vittoria dell’Australian Open di gennaio a Melbourne; Zverev, con la vittoria dell’ATP 500 di Monaco, lo ha superato e ha raggiunto quota 2175 punti. Al primo posto c’è Alcaraz a 2740 punti, che possono diventare 2910 se dovesse vincere a Barcellona. Dopodiché c’è Sinner, che è seguito da Draper, De Minaur e Djokovic.

Insomma, in questa classifica Sinner è stato superato ma era inevitabile considerando che l’ATP Race prende in considerazione i punti ottenuti soltanto in questa stagione. L’altoatesino non ha partecipato ad altri trofei importanti dopo l’Australian Open per via della squalifica e per questo doveva essere per forza di cose superato dai suoi rivali. Ma la stagione è ancora lunghissima e Sinner sta per tornare in campo: avrà tempo e modo per recuperare punti e conquistare anche questo primo posto.