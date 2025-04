20 milioni, dal Milan ai bianconeri: la storia si ripete

I rossoneri potrebbero cedere il giocatore per 20 milioni ai bianconeri: potrebbe ripetersi lo stesso scenario di due anni fa

Il Milan è al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione. Senza la qualificazione in Champions League, sarà ancor più importante lavorare bene col player trading: i rossoneri non hanno di certo bisogno di vendere per forza giocatori per questioni di bilancio (semmai, vendere al prezzo giusto è da sempre una politica societaria, a prescindere dalla Champions o meno) ma è inevitabile dosare bene le uscite per aumentare il budget da reinvestire. Il Milan può contare su una lunga serie di prestiti in giro per l’Italia e non solo: alcuni riscatti sono certi, altri in bilico.

La speranza è di poter ricavare il massimo possibile da queste cessioni così da risolvere subito il problema. Ma di questioni da sbrigare ce ne sono tante – e per questo si spera che il direttore sportivo possa essere scelto il prima possibile – e fra queste c’è quella che riguarda Alexis Saelemaekers, attualmente in prestito alla Roma (scambio secco con Abraham) e autore fino a qui di un’ottima stagione che ha visto aumentare il suo valore economico.

Dal Milan al Newcastle: pronta l’offerta

La scorsa estate, il Milan valutava Saelemaekers circa 12 milioni: adesso, dopo questi dodici mesi di ottimo livello alla Roma, il suo costo è quasi il doppio. Il belga ha dimostrato ancora, dopo l’ottimo anno in prestito al Bologna, di essere un giocatore di ottimo livello e che forse varrebbe la pena valutare l’idea di tenerselo ben stretto. Ma tutto, come sempre, dipende dalle offerte e nel caso dell’ex Anderlecht potrebbero arrivarne di interessanti.

Saelemaekers potrebbe attirare l’attenzione della Premier League e in particolare del Newcastle, club sempre molto attento al mercato italiano. Dopo Sandro Tonali, l’estate scorsa ha pensato a Malick Thiaw per la difesa, ma non si è arrivati ad un accordo a causa delle richieste molto alte del Milan. A questi potrebbe aggiungersi anche Alexis: se alla fine l’accordo con la Roma non dovesse arrivare (si parla anche di uno scambio con Abraham, che però ha un ingaggio fuori portata per la politica rossonera), i rossoneri potrebbero accogliere volentieri offerte da altre squadre.

Per 20 milioni, Saelemaekers può partire e il Newcastle ci sta pensando. Tutto però si capirà con maggior chiarezza nelle prossime settimane: tutto dipende dal direttore sportivo, dall’allenatore e anche dalla volontà del ragazzo, da sempre molto legato a Milano e voglioso di restare – lo avrebbe fatto volentieri anche l’anno scorso.