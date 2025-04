Arrivano le commoventi parole del rivale, Sinner commosso

Parole di grande commozione per Jannik Sinner e il suo periodo di squalifica: fra mille polemiche, ecco spiccare le dichiarazioni del rivale

Sono stati mesi di grandi polemiche quelli della squalifica di Jannik Sinner. La luce in fondo al tunnel è sempre più forte: alla scadenza manca pochissimo e il ritorno in campo del nostro campione è praticamente prossimo. Lo rivedremo sul terreno di gioco agli Internazionali d’Italia in programma a Roma dal 6 maggio in poi: l’altoatesino ci sarà dopo i tre mesi di stop forzato in seguito al patteggiamento con la WADA per chiudere definitivamente il caso Clostebol. Una squalifica che ha creato non poche polemiche da parte dei suoi colleghi e non solo: anche Federica Pellegrini, la leggenda del nuoto italiano, di recente si è scagliata contro di lui per quello che ha definito un “trattamento diverso”.

L’azzurra si è aggiunta ad una lunga schiera e la sensazione è che di questa questione se ne parlerà ancora per molto tempo. Jannik però non dà peso a tutto questo: lascia parlare e pensa solo al ritorno in campo e a consumare al meglio le sue energie. Anche perché può contare anche su un folto gruppo di persone, tifosi e non solo, che sono dalla sua parte. E a questi si è aggiunto anche uno dei suoi più grandi rivali.

Sinner, che gioia: le parole commuovono tutti

Carlos Alcaraz era l’unico insieme a Zverev che avrebbe potuto raggiungere Sinner al primo posto nella classifica ATP. Nonostante il successo al Masters 1000 di Montecarlo, lo spagnolo non ci è riuscito e adesso rischia addirittura di dare forfait al torneo di Madrid. Niente da fare quindi per lo spagnolo, fra i tennisti con il potenziale più alto di tutto il circuito insieme proprio a Jannik e a pochi altri.

Con Sinner si è già sfidato più volte e c’è chi ha addirittura paragonato la loro rivalità a quella storica fra Nadal e Federer. Entrambi sono giovanissimi e con margini di miglioramenti enormi: c’è davvero la grossa possibilità che possano regalarci grande spettacolo da qui ai prossimi dieci anni.

Intervistato da Sky Sport, Alcaraz ha speso parole bellissime nei confronti di Sinner e di questo periodo di stop: “Alla fine è un peccato che Jannik sia rimasto fuori dal circuito. Ovviamente lui è il numero uno, è uno dei migliori giocatori al mondo, per non dire il migliore. Averlo fuori è complicato per il tennis, per i tornei, per i giocatori, perché ci permette di dare il 100% . La nostra è una rivalità che non c’è stata per qualche mese, ma la verità è che presto l’avremo di nuovo. Spero di poter giocare di nuovo contro di lui e che potremo continuare a goderci il nostro tennis” .