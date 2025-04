Gli olè del pubblico fanno arrabbiare Simone Inzaghi: è una furia col quarto uomo (VIDEO)

Scena surreale nei secondi finali del derby di Coppa Italia: gli olè di San Siro fanno arrabbiare Inzaghi, cosa è successo

Finalmente una gioia, e che gioia. Il Milan si regala finalmente una bella serata con la vittorie per tre a zero contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. I rossoneri quindi il 14 maggio saranno a Roma per sfidare, molto probabilmente, il Bologna di Vincenzo Italiano (che dovrà affrontare l’Empoli al ritorno dopo il 3-0 dell’andata). La statistica è incredibile: dopo le sei sconfitte di fila degli scorsi anni, i rossoneri in questa stagione non hanno mai perso contro l’Inter in cinque incontri. Tre vittorie e due pareggi.

Paulo Fonseca e Conceicao sono riusciti in poco tempo a fare quello che Pioli non è riuscito a fare in diversi anni. Come al solito, a bordo campo abbiamo assistito allo show di Simone Inzaghi: continuamente fuori dell’area tecnica a richiamare i suoi, sempre polemico con l’arbitro (senza motivi) e con il quarto uomo. Quanto accaduto nei secondi finali della gara è l’apice.

Simone Inzaghi se la prende col quarto uomo: cosa è successo

Nei minuti finali della partita, sul tre a zero, il Milan ha cominciato a gestire il possesso palla per far passare il tempo e arrivare senza fatica né sofferenza al fischio finale. Un modo utile e intelligente di chiudere la gara, senza nemmeno affondare il colpo per un possibile quattro a zero. A quel punto la parte rossonera di San Siro (con l’altra metà nerazzurra che aveva velocemente svuotato lo stadio) ha cominciato coi classici olè di accompagnamento.

La scena non è piaciuta a Simone Inzaghi che, ad un certo punto, si è rivolto in maniera furiosa contro il quarto uomo: “Non voglio il recupero, eh! Non mi prendere per il culo, eh. Non lo voglio, non lo voglio!“. E infatti, l’arbitro ha fischiato la fine della partita pochi secondi dopo il novantesimo. Accontentato quindi l’allenatore nerazzurro, che non ha gradito il possesso finale del Milan e forse anche la possibilità di prendere un altro gol. Una scena surreale che è diventata velocemente virale sui social: il video è stato condiviso da tantissime persone.

“non voglio il recupero eh! non mi prende per il culo eh! non lo voglio! non lo voglio!” pic.twitter.com/QVhs7gXl1A — ➜ AC Milan 📸&🎥 || new account (@ACMilanMedia) April 23, 2025

Non una bella scena per un allenatore che si sente libero di fare ciò che vuole a bordo campo senza ripercussioni. L’ammonizione è arrivata soltanto a partita finita dopo che Inzaghi, come al solito, ha raggiunto l’arbitro in mezzo al campo per lamentarsi. Di cosa, non si sa.