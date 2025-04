Il Torino dice sì allo scambio: il Milan è pronto a sacrificarlo

Il club rossonero e il Toro potrebbero imbastire un’operazione di mercato interessante in estate: ecco cosa trapela negli ultimi giorni.

Il Milan ha vinto la Supercoppa Italiana e ha la possibilità di vincere anche la Coppa Italia, ma questo non cambia ciò che andrà fatto nella prossima sessione estiva del calciomercato. Ci sono diversi cambiamenti da apportare alla squadra per migliorarla e riportarla a lottare per lo Scudetto.

Ogni reparto dovrà subire degli interventi. Ad esempio, a centrocampo bisogna aumentare la solidità e anche la qualità. Dietro alla coppia titolare composta da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders non ci sono delle alternative di livello simile. Servirà porre rimedio. La società ha già dei nomi in testa per migliorare la mediana e farsi trovare più pronta alla prossima stagione: vietato fallire.

Calciomercato Milan, colpo dal Torino: le ultime news

Da mesi si parla dell’interesse del Milan per Samuele Ricci, individuato come un rinforzo ideale per rendere più competitiva la squadra. Il centrocampista classe 2001 è destinato a lasciare Torino, anche se nei mesi scorsi ha rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2028. C’è una sorta di gentlemen agreement tra lui e i vertici societari granata: se arriverà una buona offerta da parte di un club importante, il trasferimento non verrà ostacolato.

Il patron Urbano Cairo sa che non potrà trattenere Ricci e spera di incassare più soldi possibili dalla sua cessione. La richiesta si aggira sui 30-35 milioni di euro. Oltre al Milan, anche l’Inter e altre squadre sono in agguato. Da non escludere la possibilità di inserire una contropartita tecnica nell’operazione.

Il club rossonero sta pensando di offrire 20-25 milioni più il cartellino di Filippo Terracciano, laterale destro che in questi mesi sta trovando poco spazio a Milano. Il Milan valuta il suo cartellino circa 8 milioni. Chiaramente, nella trattativa possono essere stabiliti pure dei bonus legati a specifiche condizioni che si devono verificare (presenze, gol, qualificazioni europee, trofei vinti eccetera).

Terracciano ha voglia di giocare con continuità e in rossonero non gli è possibile, sta cercando un’altra soluzione per il futuro. Il trasferimento al Torino potrebbe essere una buona opportunità per avere un minutaggio superiore e dimostrare il suo valore. In casa granata è un profilo che piace, però i club dovranno trovare la quadra sulle cifre dell’affare. Cairo preferisce aspettare fine stagione, auspicando che si scateni un’asta.