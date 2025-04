Milan in lutto, è una tragedia: piangono i tifosi rossoneri

Milan in lutto per la scomparsa dello storico presidente. Ecco il ricordo da parte della società rossonera che ha dedicato un messaggio di cordoglio alla famiglia dell’ex dirigente che ha ricoperto anche il ruolo di patron del Milan.

Tifosi scossi dalla notizia della scomparsa dell’imprenditore italiano, che è stato legato al mondo del Milan prima dell’arrivo di Silvio Berlusconi.

E’ morto all’età di 91 anni l’ex patron del club rossonero. La società ha ricordato il presidente con i tifosi che hanno dedicato alcuni messaggi. È stata una figura importante ma allo stesso tempo divisiva che ha comunque contributo a scrivere la storia recente dei rossoneri visto che grazie a lui che è arrivato Silvio Berlusconi, che ha portato poi il club alla vittoria di tanti trofei.

Milan in lutto per la scomparsa dell’ex presidente

Il cordoglio da parte del club rossonero per la morte dell’ex patron Giuseppe Farina che è andato via all’età di 91 anni. Un dispiacere enorme per tutta la comunità milanista che ha salutato il dirigente che all’epoca ha venduto il Milan a Silvio Berlusconi.

Chi era Giuseppe Farina?

E’ stato l’ultimo presidente della storia del Milan prima di cedere a Silvio Berlusconi. Ha guidato il club rossonero per un periodo di quattro anni, dal 1982 al 1986, comprando le quote da Colombo. Dopo aver ereditato una situazione complessa, con la squadra retrocessa, fu facile la risalita del Milan che ritornò subito in Serie A con Castagner in panchina. Successivamente la squadra tornò anche in Coppa Uefa con Nils Liedholm in panchina anche se il suo periodo da presidente del Milan non fu molto fortunato con la società, ad un passo dal fallimento, che successivamente passò nelle mani di Silvio Berlusconi.