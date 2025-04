Milan-Juve, decolla l’affare: nuovo bomber in arrivo

Un nuovo affare che può coinvolgere Juventus e Milan, caccia al nuovo bomber per la prossima estate: c’è un nome in pole

Non vi sono dubbi sul fatto che il calciomercato estivo, che riaprirà in via ufficiale nelle prossime settimane, sarà un fattore fondamentale per la prossima stagione. E Milan e Juventus, in tal senso, hanno già le idee chiarissime.

Da un lato i rossoneri che devono fare i conti con una stagione parecchio al di sotto delle aspettative e che – realisticamente – non giocheranno la prossima Champions League. Da Torino, dopo l’esonero di Thiago Motta, sembra essere definitivamente cominciata l’era Tudor. Un cruccio comune, però, attanaglia i pensieri delle due dirigenze: l’attacco. La Juventus cederà Dusan Vlahovic ad un anno dalla scadenza e ha impellente necessità di puntare su un importante centravanti.

Il Milan lo scorso gennaio ha scelto Santiago Gimenez ma il rendimento del messicano è risultato essere deludente, almeno in questi primi mesi di rossonero. E così l’ultima idea del ‘Diavolo’ – al pari di quella della dirigenza bianconera – porterebbe ad uno dei centravanti più apprezzati d’Europa. Il prezzo, d’altronde, è già fissato.

Milan-Juve, che occasione: ecco il nuovo bomber

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ torna a parlare di mercato e, nel farlo, tira in ballo uno degli attaccanti più prolifici d’Europa che già nel recente passato è stato accostato a rossoneri e bianconeri. Ora, però, Milan e Juventus parrebbero intenzionate a fare sul serio in vista della sessione estiva.

Si tratta di Serhou Guirassy, centravanti di proprietà del Borussia Dortmund che ha firmato con il club tedesco la scorsa estate. Il trasferimento dallo Stoccarda è costato solo 18 milioni, adesso il bomber guineano ne vale molti di più. Cio non scoraggerebbe Milan e Juventus che hanno messo nel mirino – insieme al Chelsea – proprio Guirassy, reduce da una grande stagione con il Borussia Dortmund. 41 presenze tra campionato e coppe, con 29 reti e ben 8 assist vincenti: la media di un gol 119′, davvero notevole.

Guirassy ha firmato col Dortmund fino all’estate 2028 ma nel suo contratto sembrerebbe essere presente una clausola rescissoria che potrebbe favorire alcuni grandi club, come le due itaiane e i ‘Blues’. 70 milioni di euro e Guirassy partirebbe senza troppi patemi d’animo, con la dirigenza tedesca che invece gradirebbe la cessione a determinate condizioni visto che si tratterebbe di una plusvalenza mostruosa dopo appena dodici mesi.

Staremo a vedere ma quindi, dopo averlo già provato a prendere l’anno scorso, Juve e Milan sono pronte a ripensarci e a tornare alla carica per il 29enne di Arles: Guirassy in Serie A è un’idea che può prendere quota nelle prossime settimane.