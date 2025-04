Ribaltone Conceicao, scenario clamoroso: può succedere davvero

Lo scenario ipotizzato è davvero clamoroso: ribaltone Conceicao, tutto può cambiare per la prossima stagione

La miglior partita da quando Sergio Conceicao è l’allenatore del Milan. I rossoneri vincono il terzo derby su cinque giocati in questa stagione (gli altri sono due pareggi) e conquistano così la finale di Coppa Italia. Si gioca il 14 maggio probabilmente contro il Bologna: una partita tutt’altro che scontata e bisognerà sudarsela parecchio, e la recente sfida di campionato contro i rossoblu è una dimostrazione. Ci sono circa 20 giorni per prepararsi al meglio per questo importante appuntamento: con la vittoria, il Milan porterebbe a casa due trofei in una stagione nefasta e, soprattutto, andrebbe direttamente in Europa League.

Nella vittoria di ieri ci sono grandi meriti di Sergio Conceicao per la preparazione della gara: fino ad oggi, l’allenatore portoghese non è riuscito ad avere un buon impatto sulle prestazioni della squadra, ma ieri qualcosa si è visto. E mentre tutti danno per scontato che a giugno saluterà i rossoneri alla scadenza del contratto, attenzione ad un clamoroso scenario che, a questo punto, non si può più escludere.

Può cambiare tutto: lo scenario da non escludere

Con un eventuale successo della Coppa Italia, i trofei conquistati dal Milan e da Conceicao sarebbero due: niente male per una stagione terribile come questa. Sarebbe uno stranissimo paradosso. Sappiamo ormai da settimane che i rossoneri stanno programmando la prossima stagione e nelle idee, oltre al direttore sportivo, c’è anche un allenatore diverso. Così da ricominciare da zero e ripartire con un progetto del tutto nuovo.

Si fanno tanti nomi: da Allegri a Sarri, da De Zerbi a Conte. Fino ad oggi, però, il Milan non ha mosso nessun passo concreto per la guida tecnica. L’attenzione è sulla scelta del direttore sportivo: a breve ci sarà un nuovo incontro con Tare, ma niente di avanzato. Resiste anche la candidatura di Tony D’Amico e attenzione anche a nomi a sorpresa finora mai usciti. E, a proposito di sorprese, con l’attuale situazione non si può nemmeno escludere un clamoroso scenario: la permanenza di Conceicao.

L’allenatore portoghese ha firmato un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo: i rossoneri hanno quindi ancora la possibilità di tenerlo. Con la vittoria della Coppa Italia e un finale di campionato dignitoso, non è da escludere questa ipotesi. La più accreditata e probabile resta comunque l’addio e il cambio per dare così il via ad un nuovo progetto, ma tutto può ancora succedere e nessuna idea si può escludere a prescindere.