“Theo Hernandez ad una condizione”: l’annuncio che cambia tutto

Le dichiarazioni del giornalista che parla anche del sogno in panchina: ecco tutte le parole a Zona Rossonera

Prima di Inter-Milan, Vincenzo Matrone, è intervenuto a Zona Rossonera, sul canale youtube di Calciomercato.it. Il giornalista è stato a chiamato a parlare della squadra di Sergio Conceicao, che ha cambiato modulo schierandosi con il 3-4-3.

Un modulo che ha dato i suoi frutti con l’Udinese e poi contro i nerazzurri. Non è andata bene, invece, contro l’Atalanta, ma la prestazione è stato comunque promossa da Matrone: “Contro l’Atalanta il Milan mi è piaciuto tantissimo. Non mi è piaciuto Jovic prima punta e non mi sono piaciuti i cambi. Da Joao Felix mi aspetto quantomeno che sappia stoppare la palla. L’Atalanta ha avuto un’occasione e ha fatto gol, se il Milan avesse giocato tutta la stagione in questo modo avrebbe molti più punti in classifica e molti meno gol presi. Non vedo un passo indietro rispetto all’Udinese, solo nel risultato. Questa formazione con un vero attaccante e con dei ricambi potrebbe dire la sua. Mi ha spaventato Sottil con il fisico di Okafor versione Fonseca: vuol dire ci sono giocatori che non fanno gli atleti”.

L’idea su Theo Hernandez è chiara

Parlando di modulo e di 3-4-3, le attenzioni inevitabilmente si spostano su Theo Hernandez, uno dei giocatori che più ha giovato del cambio: “Se ci fossero procuratori che guardassero non solo agli zeri sul contratto, fossi il procuratore di Theo direi “Resti solo con la difesa a tre”. Oggi però si guarda più a quanti zeri ci sono sul contratto che altro. Theo secondo me deve migliorare come gestione di atleta. Non nelle 4 ore a Milanello, ma nelle 20 quando è in giro per Milano. Theo è uno dei quinti più forti al mondo. Come Dimarco che se gioca terzino è uno dei più scarsi della Serie A, quinto è fortissimo. Theo copia e incolla. Spero che il prossimo allenatore arrivi e gli faccia fare il quinto”

Si parla poi di allenatore e di Gimenez: “Sarei per un allenatore capace di modulare diverse formazioni, vorrei un mister eclettico. Chi? Se resta questa società vorrei De Zerbi con Tare ds. Spero sempre poi di svegliarmi con un socio nuovo che possa portarmi Guardiola. Fatemi sognare”. Su Gimenez, invece, afferma: “Prima di dare giudizi aspetterei. In una stagione simile manderesti via tutti e 25 ed è la cosa più sbagliata. Il giocatore secondo me va visto dopo la preparazione del prossimo anno. Quest’anno si è inserito in una situazione veramente difficile”.