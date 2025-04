Tonali-Milan, c’è la data: i tifosi rossoneri non stanno nella pelle

Ecco quando tornerà Sandro Tonali. Ormai appare praticamente tutto deciso e programmato: il punto della situazione. I tifosi sognano

Sandro Tonali è indubbiamente il più grande rimpianto dei tifosi del Milan. Il centrocampista italiano ha tutto ciò che serve per essere amato da un popolo come quello rossonero.

Oltre ad essere uno dei calciatori azzurri più forti al momento era ed è un cuore rossonero, che ha lottato per la maglia e che non avrebbe voluto mai lasciare. L’offerta del Newcastle, però, è stata ritenuta impossibile da rifiutare da parte del Milan e il trasferimento ai Magpies si è così concretizzato in poche ore.

Tonali, però, non ha mai nascosto il proprio amore per il Milan, facendo capire che prima o poi il ritorno in rossonero ci sarà, per tornare ad inossare la maglia che ha sognato da bambino. Il calciatore è ancora giovanissimo e il prossimo 8 maggio compirà 25 anni. Al Newcastle è riuscito in poco tempo a farsi amare da tutto il popolo dei Magpies.

Salutarli non sarà certo facile, anche perché il club non ha problemi economici e le prestazioni di Tonali non hanno fatto abbassare il prezzo. Anzi. L’ex Brescia sta facendo benissimo e dopo la squalifica per calcioscommesse ha voglia di ripagare chi gli è stato vicino in momenti non facili.

Milan, ecco quando torna Tonali: il punto della situazione

Ipotizzare un ritorno alla base in estate è dunque impossibile, anche perché il Milan non può offrirgli il palcoscenico della Champions League, cosa che invece farà il Newcastle. In questi giorni, però, il nome di Sandro Tonali continua ad essere accostato alla Serie A.

C’è la Juventus che vorrebbe a tutti i costi Tonali per migliorare il centrocampo. I giornali così ipotizzano scambi che nemmeno nel fantamercato verrebbero visti come credibili. Ma sappiamo che la realtà spesso supera l’immaginazione.

C’è di vero che Tonali è il nome in cima alla lista dei desideri dei bianconeri, ma al momento non c’è nulla. Servirebbe convincere il Newcastle e poi anche lo stesso calciatore, che in cima alla sua lista non c’è certo il bianconero, bensì il Milan. Più facile ipotizzare un ritorno in Serie A nel 2026, ma il Diavolo dovrà offrire la Champions League al giocatore e un’offerta più che convincente al Newcastle, magari con qualche pedina come Musah e Tomori.