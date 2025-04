Bomba Sky, che regalo agli utenti: scatta la festa

La grande iniziativa di Sky Sport per tutti gli abbonati: un grosso regalo ai tifosi, la novità fa impazzire tutti

La Serie A è entrata nell’ultimissima fase. Mancano cinque partite alla fine del campionato e ci sono ancora tanti importanti verdetti da decretare. Il più importante è, ovviamente, lo Scudetto: l’Inter nell’ultimo turno ha perso contro il Bologna e questo ha permesso al Napoli di raggiungerla al primo posto a pari punti. Se la giocheranno fino alla fine: il calendario della squadra di Antonio Conte è più agevole rispetto a quello dei ragazzi di Simone Inzaghi, impegnati nel frattempo anche in Champions League nella semifinale col Barcellona.

Sarà una sfida avvincente, da seguire tutta d’un fiato fino alla fine. Il Milan, invece, ha poco altro da dire: fuori dalla corsa Champions, anche l’Europa League è lontana, ma è raggiungibile tramite la Coppa Italia. Interessante anche la corsa per il quarto posto, con la Juventus che si è allontanata dopo l’incredibile ko contro il Parma. Da seguire anche quello che succederà in zona salvezza con Lecce, Empoli e Venezia coinvolte. Insomma, un finale di grandi emozioni e per questo Sky Sport ha deciso di portare avanti una bella iniziativa.

Novità su Sky Sport, nasce un nuovo programma

L’emittente satellitare, come annunciato da ANSA, manderà in onda un nuovo programma dal lunedì al venerdì sui propri canali (anche su NOW TV, la web tv di Sky): si chiamerà Serie A News e avrà due appuntamenti al giorno, il primo alle 15:00 e il secondo alle 19:00. Al centro dell’attenzione di questo nuovo format c’è ovviamente il campionato di Serie A, con tutti gli aggiornamenti più importanti dai campi, interviste esclusive e approfondimenti di ogni tipo.

L’evento, informa Sky, andrà avanti fino a fine campionato e ha come focus, come detto, questo entusiasmante finale di stagione. Non mancheranno poi anche altri argomenti come gli spazi dedicati alle coppe europee, al calcio internazionale, alla Serie B e anche la Serie C (con il Milan Futuro a caccia della salvezza). Insomma, una bella iniziativa per tutti gli abbonati che andrà ad aggiungersi al già ottimo palinsesto dell’emittente satellitare.

Non ci resta quindi che seguire con grande attenzione cosa accadrà da qui alla fine del campionato con un nuovo programma che ha l’obiettivo di approfondire e informare i tifosi di ogni aspetto delle loro squadre del cuore. Ampio spazio sarà inevitabilmente dedicato alla lotta Scudetto e a quella per la salvezza.