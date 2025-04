Col Milan è già tutto finito: terremoto in atto

Uno scenario clamoroso in vista dell’estate, la delusione in casa rossonera è enorme: col big è già finito l’amore, bufera Milan

Un successo che in pochi speravano potesse tramutarsi in realtà. Il Milan ha rifilato un tris tremendo all’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, conquistando il pass per l’atto conclusivo. Una piccola potenziale soddisfazione dopo l’altro successo, sempre sui nerazzurri, in Supercoppa italiana.

Pare quindi evidente come il ‘Diavolo’ sia, quest’anno, la bestia nera degli uomini di Simone Inzaghi. Niente Triplete. E adesso i rossoneri proveranno a chiudere in maniera dignitosa la stagione, magari provando a vincere la Coppa Italia. Resta un grosso ‘ma’: la mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Un danno d’immagine ma soprattutto economico che potrebbe limitare i movimenti in sede di mercato. Un calciomercato che tra giugno e lo scorso gennaio ha comunque visto il Milan spendere parecchio, puntando tuttavia spesso e volentieri su nomi che non hanno reso secondo le aspettative. Uno in particolare è finito al centro di durissime critiche da parte dei tifosi rossoneri.

Milan, distrutto dai tifosi: “Che scarso”

Il Milan ha dovuto affidarsi a Luka Jovic per tornare a convincere in attacco. Un paradosso, visto che lo scorso gennaio la dirigenza di Via Aldo Rossi ha speso ben 32 milioni di euro per il nazionale messicano, arrivato dal Feyenoord, Santiago Gimenez.

Per molti tifosi, già un flop totale. E le lamentele sono arrivate come di consueto sui social, in particolar modo su ‘X’ dove il bomber del Milan è stato bersagliato da critiche durissime: “A me Gimenez continua a sembrare più scarso di Jovic. E l’abbiamo pagato più di 30 milioni…”, scrive un tifoso evidentemente amareggiato. Un altro azzarda un paragone fantasioso: “Gimenez è un Mattia Destro più scarso”.

“Penso sia un pacco clamoroso, che scarso mamma mia”, viene ribadito da un altro utente. “Io mi domando come Gimenez possa essere un giocatore di calcio. Mai visto un messicano capace di giocare a pallone”, l’ennesima lamentela sul numero 7 del Milan. Un plebiscito evidentemente doloroso che rispecchia i numeri dell’ex Feyenoord a Milano: 10 presenze in Serie A con 2 reti ed 1 assist vincente.

