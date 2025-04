Doppio addio al Milan: il sostituto arriva per 25 milioni

Il Milan ha le idee chiare in merito alle prossime operazioni. Due rossoneri andranno via: pronto un colpo da 25 milioni.

Lavora già in ottica futura il Milan. All’apertura della sessione estiva del mercato, d’altronde, manca ormai poco (meno di due mesi) e i rossoneri intendono farsi trovare pronti. L’idea è quella di consegnare al tecnico destinato a prendere il posto di Sergio Conceicao in panchina una rosa più giovane e, al tempo stesso, in grado di offrire maggiori garanzie rispetto a quella attuale. Il restyling in fare di progettazione, in particolare, interesserà soprattutto il reparto difensivo andato spesso in difficoltà durante la stagione.

Diversi i giocatori inseriti in lista di sbarco in quanto ritenuti a fine ciclo. E’ il caso di Fikayo Tomori, protagonista di un’annata avara di particolari soddisfazioni a livello personale: appena 17 le presenze in Serie A (di cui 14 da titolare) a fronte di 15 gare vissute dalla panchina, senza avere la possibilità di entrare in campo. Già a gennaio il 27enne canadese era stato ad un passo dall’addio: per lui si era fatto avanti il Tottenham tuttavia la trattativa non si è concretizzata a causa del “no” espresso dal centrale, convinto di poter essere ancora utile alla causa rossonera.

Il divorzio avverrà quindi con qualche mese di ritardo: la pista che conduceva alla Juventus, però, nel frattempo è svanita. A salutare la compagnia sarà anche Malick Thiaw, scivolato indietro nelle gerarchie di Sergio Conceicao che, in 3 delle ultime 4 partite disputate in campionato, ha preferito escluderlo dalla formazione iniziale non ritenendo necessario un suo impiego durante i vari match. Il destino del 23enne tedesco appare segnato.

Mercato Milan, doppio addio e colpo da 25 milioni

Probabile che la sua carriera prosegua in Premier League, alla luce del forte interesse manifestato nei suoi confronti dal Newcastle in corsa per un piazzamento in zona Champions League. Il management, coordinato da Zlatan Ibrahimovic e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada, conta di piazzarli entrambi in tempi brevi: parte dei proventi, ovvero 25 milioni, sarà utilizzata per acquistare quello che viene considerato uno degli astri nascenti nel panorama calcistico spagnolo. Parliamo di Cristhian Mosquera, legato fino al 30 giugno 2026 al Valencia.

Il rinnovo non rientra nei piani del 20enne, intenzionato a lasciare subito i bianconeri per trasferirsi in una squadra capace di garantirgli un ruolo di primo piano e la possibilità di vincere qualche trofeo. Il Milan, stando a quanto riportato dal sito ‘Fichajes.net’, sta monitorando con attenzione le sue prestazioni e a breve sii farà avanti, allo scopo di piazzarsi in pole position. Il pacchetto arretrato, salvo sorprese, ripartirà da Mosquera.