L’ex Inter pronto a dire sì al Milan: colpo rossonero

Un ex giocatore nerazzurro viene monitorato dagli osservatori del Milan: vedremo se ci sarà un tentativo nel prossimo mercato estivo.

Come sarà la campagna acquisti-cessioni del Milan non è facile da pronosticare, dato che non si conoscono ancora i nomi di direttore sportivo e allenatore. Molto probabilmente, ci saranno diverse novità nella squadra.

I risultati deludenti di questi mesi testimoniano la necessità di andare a intervenire in maniera abbastanza importante per migliorare l’organico. Certamente il Diavolo di oggi non vale il nono posto nella classifica della Serie A, guardando i valori presenti, però per quello che si è visto in campo merita di stare lì o al massimo poco più sopra.

Calciomercato Milan, un ex nerazzurro per la prossima stagione?

Anche se direttore sportivo e allenatore vanno ancora scelti, non mancano indiscrezioni su possibili obiettivi di mercato. Geoffrey Moncada resterà e dovrebbe dovrebbe avere un ruolo più ridimensionato, maggiormente legato allo scouting, come avveniva prima della promozione a direttore tecnico per sostituire Paolo Maldini.

Secondo alcuni rumors, gli osservatori del Milan hanno messo gli occhi anche su Jens Odgaard. Il 26enne danese ha disputato una buona stagione con la maglia del Bologna: 6 gol e 5 assist in 34 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia. Il club rossoblu lo ha acquistato a titolo definitivo per poco più di 4 milioni di euro dall’AZ Alkmaar la scorsa estate, dopo averlo avuto in prestito nella seconda parte della scorsa stagione.

Odgaard era arrivato in Italia nell’estate 2017, quando approdò nel settore giovanile dell’Inter. Un anno dopo è stato venduto al Sassuolo per circa 5 milioni. Nell’estate 2019 è passato in prestito all’Heerenveen, poi al Lugano, al Pescara e al RKC Waalwijk. Nel luglio 2022 il trasferimento all’AZ Alkmaar per 3,5 milioni.

Il centrocampista danese è cresciuto sotto la guida di Vincenzo Italiano e sta cercando di dare il suo contributo sia per la conquista di un’altra qualificazione in Champions League sia per la vittoria della Coppa Italia. Il Bologna ha raggiunto la finale della coppa nazionale e affronterà proprio il Milan nel match del 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Sarà interessante vedere le sue prossime prestazioni. Oltre al club rossonero, anche altri lo stanno monitorando in vista del calciomercato estivo.