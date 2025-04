Il Milan pesca da Guardiola: affare da 20 milioni

Il club rossonero guarda in casa Manchester City per la prossima campagna acquisti: nuovo nome nella lista.

C’è grande attesa di capire chi sarà il prossimo direttore sportivo del Milan e, di conseguenza, anche chi sarà l’allenatore. Sergio Conceicao spera di tenere il posto vincendo la Coppa Italia, però da settimane si parla della sua probabilissima sostituzione.

Poi si capirà meglio anche la direzione che prenderà il calciomercato rossonero. Considerata la stagione non esaltante, al netto di Supercoppa Italiana vinta e finale di Coppa Italia raggiunta, ci sono diversi cambiamenti da apportare alla squadra. Il nono posto nella classifica della Serie A e la prematura eliminazione in Champions League testimoniano che le cose non hanno funzionato.

Servirà intervenire in ogni reparto per allestire un Diavolo capace di tornare a lottare per lo Scudetto. Senza gli incassi della Champions League, la dirigenza dovrà essere brava a operare tra entrate e uscite.

Calciomercato Milan, nuova idea dal Manchester City: le ultime news

Anche se è presto per dire con certezza quali saranno i nomi degli obiettivi della campagna acquisti del Milan, non mancano indiscrezioni. Nelle scorse ore ne è arrivata una molto interessante dall’Inghilterra.

Secondo quanto rivelato da Metro, anche il Milan sarebbe tra le squadre che hanno messo gli occhi su James McAtee del Manchester City. Il contratto del centrocampista offensivo classe 2002 scade a giugno 2026, quindi può lasciare i Citizens per un prezzo non elevatissimo.

Sulle tracce dell’inglese ci sono pure Bayer Leverkusen, Nottingham Forest, Newcastle United, Nottingham Forest e Manchester United. In questa stagione ha totalizzato 7 gol in 25 presenze, niente male per un calciatore che Pep Guardiola non ritiene fondamentale per il suo progetto.

McAtee vuole giocare continuità e assieme al suo entourage sta valutando le diverse opzioni per la prossima stagione. Anche il Milan sembra essere tra queste, ma bisognerà vedere se ci sarà un tentativo concreto a giugno-luglio. Il Manchester City vorrebbe incassare 20-25 milioni di euro dalla cessione del suo calciatore. Le offerte non mancheranno, già a gennaio non sono mancate e certamente il centrocampista inglese troverà senza problemi una sistemazione gradita. Vedremo se da Milano verrà formulata una proposta di acquisto.