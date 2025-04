Milan, allarme Real Madrid: l’annuncio preoccupa i tifosi

Il club spagnolo potrebbe rappresentare un problema per il Diavolo: arrivano delle dichiarazioni che creano un po’ di “preoccupazione”.

Non sono tanti i calciatori del Milan considerati intoccabili in vista della prossima stagione. In questi mesi solo un numero ristretto ha convinto o comunque ha mostrato un potenziale che merita una conferma.

Tra coloro che hanno complessivamente ben figurato c’è Alex Jimenez, che aveva iniziato con il Milan Futuro e poi è stato promosso in Prima Squadra. Ha trovato spazio con una certa continuità e ha messo in mostra delle buone qualità. Per ben 15 volte è partito titolare, l’ultima in Coppa Italia contro l’Inter: suo l’assist per il gol dell’1-0 firmato da Luka Jovic, un preciso cross per il colpo di testa del compagno.

Calciomercato Milan, futuro Alex Jimenez: le ultime news

Sergio Conceicao si fida molto di Jimenez, il quale punta a migliorare ulteriormente il livello delle sue prestazioni nel finale di stagione. Il Milan non ha dubbi sul fatto di continuare a puntare sul terzino spagnolo anche il prossimo anno. Ma c’è un problema che si chiama Real Madrid.

Quando i rossoneri hanno concordato il prestito con diritto di riscatto del giocatore, hanno accettato di inserire anche due clausole di riacquisto a favore dei blancos. Una da 9 milioni di euro è esercitabile nell’estate 2025, l’altra da 12 milioni può essere esercitata nell’estate 2026.

Il Milan non può fare nulla, se il Real Madrid decide di riportare Jimenez a casa. Nelle scorse settimane si è parlato dell’intenzione di provare a trattare delle nuove condizioni, però al momento la situazione è quella descritta. Da capire se il prossimo allenatore della squadra spagnola vorrà avere il classe 2005 di Leganes ai suoi ordini oppure no. Salvo sorprese, non ci sarà più Carlo Ancelotti.

Julen Guerrero, leggenda dell’Athletic Bilbao ed ex commissario tecnico di Under 15, Under 16 e Under 17 della Spagna, ha parlato a Tuttomercatoweb dell’eventualità che Jimenez possa tornare al Real Madrid: “Alex è un calciatore che, per condizioni, rendimento, caratteristiche e talento può stare benissimo nel Real Madrid. Peraltro, gioca in un ruolo in cui i blancos cercano rinforzi per la prossima stagione. Al tempo stesso, è ancora un giocatore molto giovane e potrebbe restare al Milan per qualche anno in più, acquisire esperienza e tornare a Madrid più avanti“.

Il Real Madrid dovrebbe ingaggiare a parametro zero Trent Alexander-Arnold, in scadenza di contratto con il Liverpool. Nei piani del club sarà lui il nuovo titolare della fascia destra. Da vedere se Jimenez verrà riportato in Spagna per esserne un’alternativa, considerando che comunque Dani Carvajal ha un contratto fino a giugno 2026. Alex può giocare anche a sinistra, però predilige la fascia destra. Non rimane che attendere. Certamente per il Milan sarebbe un po’ una beffa perderlo a 9 milioni a giugno-luglio.