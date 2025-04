Nuovo grave infortunio, cambiano tutte le strategie in casa Milan

L’infortunio cambia le strategie di mercato dei rossoneri: la rivale va dritta su un obiettivo di mercato, la situazione

La vittoria in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter ha dato un senso a questo finale di stagione del Milan. I rossoneri si sono regalati una serata di grande entusiasmo: un tre a zero senza diritto di replica contro i cugini nella gara di ritorno, quattro a uno totale e finale raggiunta. In questo modo, il Milan può giocarsi la possibilità di vincere un altro titolo dopo la Supercoppa e di qualificarsi alla prossima Europa League. Il vantaggio è che, da qui a fine stagione, non ci sono altri impegni.

In campionato c’è poco altro da dire, questo significa che il prossimo 14 maggio, giorno della finale, è l’unico pensiero di Sergio Conceicao e dei suoi ragazzi. L’Inter, invece, ha ancora la possibile di vincere la Champions e lo Scudetto: al momento è a pari punti col Napoli, che sta compiendo un vero e proprio miracolo. Antonio Conte da settimane non può schierare la miglior formazione a causa degli infortuni, e uno di questi potrebbe non rientrare per le ultime cinque gare.

Il Napoli sfida il Milan per l’esterno: i dettagli

Il giocatore in questione è David Neres, alle prese con un problema muscolare: salterà sicuramente le prossime tre e per le ultime due è in grossi dubbi. Il problema della rosa è sicuramente serio in casa Napoli e per questo Conte, che ha messo in discussione il suo futuro in azzurro, fra le garanzie chiederà anche un mercato importante per allungare la rosa a disposizione. E fra gli obiettivi potrebbe esserci anche un giocatore nel mirino del Milan.

A giugno i rossoneri potrebbero decidere di mandar via Samuel Chukwueze e di prendere un nuovo esterno a destra: Riccardo Orsolini, che si sta confermando un giocatore di altissimo livello in questa splendida stagione al Bologna, potrebbe diventare un obiettivo serio. Ma è probabile che la concorrenza sarà piuttosto alta e il Napoli è una delle piste più calde. Gli azzurri infatti lo hanno messo nel mirino per la prossima stagione e questo può complicare le cose ai rossoneri.

Di certo al momento sono solo ipotesi: è troppo presto per sapere quali saranno le strategie del Milan, che non ha ancora scelto un direttore sportivo e un allenatore, e tutto potrebbe cambiare. Insomma, non ci resta che attendere: Orsolini è un pallino dei rossoneri dai tempi di Adriano Galliani, quando voleva strapparlo all’Ascoli prima che arrivasse prima la Juventus.