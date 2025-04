Reijnders svela il suo più grande sogno: “Voglio raggiungerlo nelle prossime stagioni”

Reijnders è il miglior giocatore della stagione milanista: ha un grande obiettivo e vuole raggiungerlo col Milan il prima possibile

Raggi di sole fra nuvole nere. Si può riassumere così la stagione di Tijjani Reijnders e quella del Milan: nel disastro di questi nove lunghi mesi, l’olandese è, insieme a pochi altri, la luce in fondo al tunnel. Quindici gol da centrocampista: l’ultimo, al derby di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter per il tre a zero finale. Ma nel corso di questi mesi ha segnato anche un altro importante gol: il rinnovo di contratto fino al 2030. Nel bel mezzo di un anno di grande crisi (sportiva e d’identità, che poi le due cose vanno di pari passo), Reijnders ha deciso di legarsi a vita – o quasi – ai colori rossoneri.

Un grande gesto, apprezzato da tifosi e non solo. Il Milan ripartirà sicuramente da lui, e si spera anche da Maignan, da Theo Hernandez, da Gabbia, da Thiaw, da Fofana, da Pulisic e da Leao. La Supercoppa a gennaio è stato il suo primo trofeo con la maglia rossonera e adesso spera nel doblete con la Coppa Italia. Ma nel suo percorso c’è un obiettivo più importante, e vuole raggiungerlo col Milan.

Il sogno di Reijnders con la maglia del Milan

In una lunga e bella intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Reijnders ha avuto modo di parlare di tante cose: della rivalità con l’Inter (“non ci hanno mai battuti, Milano è rossonera“) fino al recente rinnovo. In mezzo, tanti argomenti fra cui anche sogni e obiettivi per i prossimi anni in Italia. Ce n’è uno in particolare che è fisso nella sua testa e che vuole raggiungere il prima possibile.

“L’obiettivo è vincere trofei. In questa stagione possiamo conquistarne due, ma nelle prossime stagioni il mio sogno più grande è quello di mettere la seconda stella sopra la patch del Milan“. L’anno scorso i cugini dell’Inter hanno raggiunto lo Scudetto della seconda stella proprio nel derby di ritorno di campionato; quest’anno il Milan si è preso una rivincita con tre derby vinti e due pareggiati, quindi senza mai perdere (dopo aver persi sei di fila con Pioli in panchina, mai capace di trovare una contromisura ai nerazzurri come invece hanno fatto Fonseca e Conceicao).

Ma quella seconda stella dell’Inter, che rischia di arrivare in questa stagione anche a 21 e di aumentare di nuovo il gap coi rossoneri, non è proprio andata giù a Reijnders così come ai tifosi. La voglia di raggiungere quel traguardo è molto alto per tutti e in particolare per l’olandese, ormai milanese e milanista d’adozione.