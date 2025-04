Santiago Gimenez, dubbio Milan: “Se dovesse arrivare Tare…”

Sereni, giornalista de La Repubblica, ha parlato della situazione di Gimenez: se dovesse arrivare Tare…

Santiago Gimenez è stato il grande colpo del calciomercato invernale del Milan, che ha investito circa 35 milioni di euro, bonus compresi. Il nazionale messicano aveva iniziato bene la sua esperienza con 2 gol e 2 assist nelle prime 6 presenze.

Sembravano esserci delle buone premesse, però poi l’ex bomber del Feyenoord ha iniziato a faticare e a non segnare più. L’ultima rete realizzata risale al 18 febbraio, proprio contro la sua ex squadra nello spareggio per la qualificazione agli Ottavi di Champions League. Un lungo digiuno.

Nel frattempo El Bebote ha perso il posto da titolare e anche lo status di prima alternativa. Ultimamente Sergio Conceicao gli ha preferito Luka Jovic e Tammy Abraham, i quali gli danno maggiori garanzie in questo momento.

Gimenez ancora al Milan? Sereni pone il dubbio

Gimenez deve cercare di recuperare la fiducia di Conceicao e dimostrare che il Milan ha fatto bene a investire tanto su di lui. Mancano sei partite al termine della stagione e proverà a sfruttare le eventuali occasioni che gli verranno concesse. Fondamentale lavorare bene in allenamento per guadagnare più minutaggio.

Il nazionale messicano ha caratteristiche da attaccante d’area di rigore e questo lo sta un po’ penalizzando, dato che l’allenatore in questo momento vuole qualcuno in grado di aiutare anche fuori dall’area. Jovic e Abraham lo soddisfano di più in questo.

La maggior parte delle recenti indiscrezioni di mercato danno Gimenez abbastanza sicuro di rimanere al Milan nella prossima stagione. C’è stato un investimento importante per comprarlo e sicuramente l’andamento generale della squadra non lo ha aiutato in questi mesi. Sbagliato bocciarlo.

Ma Andrea Sereni, giornalista del quotidiano La Repubblica, non è così sicuro della sua permanenza a Milano. Intervenuto nella trasmissione Zona Rossonera di calciomercato.it, si è così espresso sul futuro dell’ex Feyenoord: “Il Milan dovrà poi capire anche quali ragionamenti fare su Gimenez, che sta faticando molto. Dovesse arrivare Tare, mi dicono che non ha grande stima di Gimenez e non lo ritiene il centravanti ideale per il Milan. A quel punto si potrebbe cercare una soluzione e sarà un’altra gatta da pelare“.

L’eventuale ingaggio di Igli Tare come direttore sportivo potrebbe cambiare la situazione, quindi. L’ex Lazio non sarebbe un grande fan di Santi, pertanto attenzione a quello che potrebbe succedere, se anche l’allenatore non lo riterrà intoccabile. Se il Milan desse l’ok alla partenza, le proposte non mancheranno per El Bebote.