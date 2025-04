10 milioni per la giovane stella della Serie A, il Milan prepara l’assalto

I rossoneri preparano l’assalto per un giovane difensore italiano: 10 milioni per un grande acquisto, i dettagli

In una stagione da dimenticare, il Milan si è regalato la possibilità di vincere un altro trofeo dopo la Supercoppa Italiana di gennaio. Le vittoria contro l’Inter di mercoledì nella semifinale di Coppa Italia è stata una grande gioia, una delle poche di quest’anno: i rossoneri hanno distrutto i cugini tre a zero per un totale di quattro a uno (considerando la gara dell’andata) e si sono guadagnati la finale contro il Bologna. Portare a casa il trofeo sarà tutt’altro che semplice, ma è necessario per addolcire questa stagione e per accedere all’Europa League.

Nel frattempo il Milan lavora per il futuro: Sergio Conceicao si è conquistato qualche chance di permanenza, ma è più probabile un cambio a prescindere per iniziare un nuovo percorso e un nuovo progetto tecnico. Sarà fondamentale anche il calciomercato e la difesa è uno dei reparti che ha maggior bisogno di intervento: Tomori andrà via e per Thiaw potrebbero arrivare offerte importanti. Nel mirino, un giovane italiano.

Un promettente italiano nel mirino: il Milan ci pensa

In questa stagione di Serie A, diversi giovani italiani si sono messi in luce e hanno attirato l’attenzione delle big. Uno di questi è Giovanni Leoni, forte difensore del Parma che ha conquistato l’interesse di tutte le grandi squadre italiane fra cui anche la Juventus di Giuntoli. Il dirigente bianconero lo ha messo nel mirino da tempo ma ora il Milan si potrebbe inserire: è un profilo perfetto per i rossoneri, sia per caratteristiche che per età.

Dopo aver ignorato per anni il mercato degli italiani, il Milan sembra aver cambiato strategia: lo ha dimostrato anche a gennaio con l’acquisto a sorpresa di Riccardo Sottil della Fiorentina. Leoni è un ragazzo molto promettente, ha solo 18 anni ed è perfetto per un club che vuole italianizzare la squadra e continuare a puntare su profili giovani e di grande prospettiva. Con il Parma sta facendo una stagione di assoluto livello e il prezzo è lievitato: il Milan lo segue da quanto era alla Sampdoria, poi il sorprendente passaggio ai ducali e adesso la conferma di essere un giocatore vero che merita l’attenzione delle grandi squadre. L’Inter ci ha provato in passato, la Juve c’è, il Napoli pure e adesso si inseriscono anche i rossoneri.