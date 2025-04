A Venezia dopo la paura: la decisione è definitiva

Le ultime sul calciatore del Milan in vista della trasferta di Venezia. La squadra di Conceicao sarà impegnata domani alle ore 12.30

Dopo la grande vittoria nel derby, il Milan di Sergio Conceicao è pronto a tornare in campo in Serie A. Lo farà domani a Venezia alle ore 12.30, per la 35esima giornata. Un match che ha davvero poco da offrire al Diavolo, troppo lontano dalle posizioni che contano.

E’ presto, però, per pensare all’unica partita che varrà per davvero, quella del 14 maggio all’Olimpico di Roma, contro il Bologna. Il Milan domani, dunque, potrà schierarsi con la formazione migliore per continuare a testare il 3-4-3, che sembra davvero funzionare.

Nella giornata di ieri anche Kyle Walker si è allenato in gruppo, indossando un tutore dopo l’operazione al gomito. La voglia dell’inglese di dare una mano alla squadra è davvero tanta, ma chi lo ha sostituito, Fikayo Tomori, ha fatto bene (è evidente che col nuovo modulo, l’ex Manchester City giocherebbe da braccetto di destra).

L’ex Chelsea è stato schierato nella difesa a tre, insieme a Pavlovic e Gabbia. Scelte precise. Scelte che hanno portato Malick Thiaw ad essere, di fatto, l’unico escluso. Nel corso del secondo tempo di Inter-Milan di Coppa Italia, però, il tedesco è stato costretto a subentrare per via di un problema alla testa del centrale italiano.

Tra campo e mercato: il punto su Matteo Gabbia al Milan

Nelle ore successive al guaio che lo ha portato ad andare direttamente negli spogliatoi, non sono arrivati aggiornamenti, ma il calciatore domani sarà regolarmente a Venezia, insieme ai suoi compagni. E’ ancora da capire se giocherà dal primo minuto, ma è possibile che Conceicao si affidi ancora a Malick Thiaw, facendo riposare l’italiano.

Gabbia è forse l’unico dei quattro centrali che ha la certezza di rimanere in rossonero anche la prossima stagione. il giocatore ha rinnovato da poco e il suo status di italiano e di cresciuto al Milan ovviamente sono fattori che lo rendono prezioso all’interno del Diavolo. Anche Pavlovic dovrebbe restare. Per Malick Thiaw e Fikayo Tomori, invece, il futuro è tutto da scrivere e le prossime partite potrebbero cambiare il loro destino. E’ soprattutto l’inglese che alla fine potrebbe stravolgere tutto. La sensazione, infatti, è che il tedesco a prescindere da tutto sia destinato a tornare in Germania.