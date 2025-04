Attacco rivoluzionato: al Milan è cambiato tutto

Rivoluzione totale per l’attacco. Ora è veramente tutto ribaltato: ecco cosa è successo negli ultimi giorni. Il futuro è scritto

I tifosi del Milan sono ancora euforici per il successo in Coppa Italia, contro l’Inter. Un successo targato Luka Jovic, che ha permesso al Diavolo di vivere una serata magica. Così giorno 14 si volerà a Roma per la finale contro il Bologna.

Difficile a quasi venti giorni dal match prevedere chi giocherà in attacco, ma il serbo appare il candidato numero uno a guidare il reparto offensivo. Sergio Conceicao gli ha dato fiducia e dopo il gol contro il Napoli è stato schierato dal primo minuto nei match contro l’Udinese, l’Atalanta e appunto l’Inter.

La doppietta realizzata contro i nerazzurri è da vero bomber e non sono altro che la ciliegina sulla torta di una prestazione perfetta. Si è messo per la squadra, l’ha fatta salire, tenendo il pallone e giocando di sponda. Poi, come detto, sono arrivati i gol da vero centravanti.

Oggi nessuno ha dubbi sul suo futuro in rossonero e dire che fino a qualche giorno fa nessuno avrebbe scommesso un centesimo sulla sua permanenza. Il Milan, d’altronde, nell’ultima sessione di calciomercato ha provato a regalarlo, ma senza successo

Il Milan sceglie Jovic, cosa succede con Abraham?

Luka Jovic, così, è riuscito nell’impresa di prendersi il Milan. A maggio può arrivare il rinnovo: dal club sono sempre più convinti che sia la scelta più giusta. Tenersi il serbo è un vero e proprio affare. Costerà al Milan solamente circa due milioni di euro netti del suo stipendio.

Pochissimo se si considera che Tammy Abraham ne percepisce più del doppio. Ecco, proprio l’inglese – nonostante una buona stagione da riserva – è destinato a fare le valigie e dire addio al Milan. I costi per la sua permanenza sono troppo alti e senza una rinuncia da parte dello stesso centravanti, una sua permanenza è impossibile. Farà dunque ritorno nella Capitale, con il Milan pronto a sostituirlo con un calciatore più giovane, come Lucca o Krstovic.

E Gimenez? Il Milan non può non dargli fiducia. L’investimento è stato troppo importante, per bocciarlo dopo qualche mese. Da luglio sarà chiamato a dimostrare tutto il suo valore, sapendo che Luka Jovic non avrà alcuna voglia di mollare la maglia da titolare, che si è guadagnato.