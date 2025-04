Crolla il prezzo di Leao: se ne va in saldo

L’addio di Rafael Leao al Milan sotto la lente d’ingrandimento: così crolla il prezzo dell’attaccante portoghese, ecco cosa sta per accadere

Vincere aiuta a vincere e così il Milan, dopo il netto 0-3 rifilato all’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, guarda al futuro con un cauto ottimismo. Certo, durante l’estate molto cambierà in quel di Milanello: e non si parla solo della rosa, oggi in mano a Sergio Conceicao.

Il tecnico portoghese saluterà nonostante un contratto firmato fino al 2026, così come pare certa la presenza di un nuovo direttore sportivo: il nome in pole, da settimane, è quello di Igli Tare. Ma il Milan, che nella stagione 2025/26 non giocherà la Champions League, dovrà per forza fare i conti con parecchi mancati introiti derivanti dalla partecipazione alla massima competizione europea.

E così, in vista della riapertura della sessione estiva di calciomercato, qualcosa potrebbe muoversi in ottica cessioni. Fare cassa per investire su nuovi profili. In primo piano la possibile partenza di Rafael Leao che già un anno fa, prima del rinnovo, era stato vicino a dire addio al ‘Diavolo’.

Milan-Leao, c’è già la cifra dell’addio

Il futuro di Rafael Leao lontano dal Milan. È questo lo scenario già ventilato nel recente passato e che potrebbe, adesso, riportare il 10 rossonero via da Milanello. La posizione della dirigenza di Via Aldo Rossi è sempre stata chiara: Leao non si tocca, se non in caso di offerte folli.

La stagione del 25enne di Almada non è tra quelle memorabili da quando è al Milan e quindi anche la dirigenza di Via Aldo Rossi non escluderebbe a priori la possibilità di privarsi del suo attaccante. Il Milan, si sa, in vista della prossima estate ragionerà riguardo ad una cessione illustre. Oltre a Leao, Theo Hernandez e Maignan restano in attesa visto che il contratto dei due francesi è in scadenza tra poco più di un anno. Il Milan, d’altro canto, secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, sarebbe deciso ad accettare una cifra decisamente inferiore ai 100 milioni per il cartellino di Leao.

Un calo di prezzo inevitabile ma – nonostante ciò – le pretendenti alla firma non mancano. Si parla soprattutto di Spagna ed Inghilterra, con alcune grandi squadre che sono decise a contattare il Milan al termine dell’attuale stagione per sondare il terreno. Nel frattempo Leao proverà a chiudere nel migliore dei modi l’annata, magari vincendo la Coppa Italia dopo il 3-0 rifilato in semifinale all’Inter.

Il talento portoghese, in scadenza con il Milan a metà 2028, in questa che rischia di essere la sua ultima stagione con addosso la maglia rossonera ha segnato 11 reti con 12 assist in 46 presenze complessive. Numeri che, nonostante tutto, possono portarlo a scegliere una nuova squadra per il futuro.