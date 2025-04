Firma fino al 2027, il Milan è pronto a chiudere il colpo

L’accesso alla finale di Coppa Italia conquistato dal Milan ha rialzato il morale in casa rossonera che guarda già con altri occhi ad una stagione che appariva finora al limite del disastroso.

La sola conquista della Supercoppa italiana da parte di Maignan e compagni non poteva bastare per rendere positiva una stagione che ha visto i rossoneri noni in classifica in campionato e fuori col Feyenoord agli spareggi di Champions League.

L’arrivo in finale di Coppa Italia consentirà al Milan di vivere una notte importante in questa stagione con l’opportunità di portare a casa due trofei in una stagione e conquistare l’accesso all’Europa League, ormai un miraggio attraverso il campionato. Il successo nel derby ha quindi rialzato il morale in casa Milan con la proprietà che inizia a pensare alla formazione della prossima stagione nonostante non sia ancora arrivato l’ok per il prossimo direttore sportivo e di conseguenza per l’allenatore che dovrà guidare l’undici rossonero a partire dall’estate.

Milan, biennale in arrivo: colpo di scena in casa rossonera

La straordinaria prestazione messa a segno contro l’Inter nel derby di ritorno di Coppa Italia ha rilanciato le quotazioni di Luka Jovic in casa rossonera. L’attaccante serbo è in scadenza di contratto ma l’ottimo momento di forma sta portando il Milan a fare le sue valutazioni per quello che riguarda il futuro del centravanti.

Il Milan starebbe valutando di presentare un’offerta di rinnovo al centravanti ex Real Madrid che potrebbe legarsi al club meneghino per altri due anni. La punta potrebbe infatti firmare fino al giugno del 2027 andando a spegnere sul nascere le voci che lo vorrebbero lontano da Milanello a partire dalla prossima stagione. Sulle sue tracce ci sono infatti diversi club pronti a mettere sul piatto un’offerta per assicurarsi il suo cartellino a costo zero.

Luka Jovic è finito nel mirino anche di molte squadre italiane. Dalla Lazio alla Roma, passando per il Torino, in molti starebbero pensando all’attaccante serbo che nelle ultime settimane ha scalato le gerarchie dell’attacco rossonero conquistando il posto da titolare agli ordini di Sergio Conceicao.

Il difficile adattamento di Santiago Gimenez in rossonero ed il sempre più probabile ritorno di Tammy Abraham alla Roma potrebbe convincere il Milan a mettere sul piatto un’offerta di rinnovo per il serbo classe 1997 che sembra voler dare priorità ai rossoneri per quello che concerne il suo futuro. Un affare che metterebbe il club in una situazione di serenità per quello che riguarda l’attacco avendo poi il tempo di andare a cercare una nuova punta in sede di mercato.