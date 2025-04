Galliani affossato dal Milan, il doppio no che ha distrutto il Monza

Se da un lato in casa Milan si è tornati a sorridere grazie all’accesso alla finale di Coppa Italia, in casa Monza c’è ormai rassegnazione per una retrocessione che è ormai certa.

Adriano Galliani, ex dirigente rossonero, ha provato a rianimare la propria squadra durante il mercato di gennaio andando a cercare i giusti profili per migliorare il livello della squadra.

Tra i vari calciatori che l’ex ad rossonero aveva cercato ce ne sono stati diversi di proprietà del Milan. Se la trattativa per Kevin Zeroli è andata a buon fine, con il centrocampista passato in prestito secco ai brianzoli, lo stesso non è accaduto per altri due giocatori di proprietà del club meneghino. Adriano Galliani ha provato a farsi avanti durante gli ultimi giorni del mercato invernale per provare a convincere due calciatori a trasferirsi in Brianza ottenendo però due risposte negative, una volta dal calciatore stesso e una volta dal Milan.

Calciomercato, retroscena Galliani: due no dal Milan in inverno

Adriano Galliani provò a prendere prima Luka Jovic e poi Francesco Camarda dal Milan ottenendo due risposte negative. Il serbo ha rispedito al mittente la proposta dei biancorossi pronto a giocarsi le sue carte in rossonero (cosa che gli sta riuscendo molto bene), mentre per il centravanti classe 2008 è giunto il no di Ibrahimovic quando tutto sembrava fatto.

Luka Jovic era la prima scelta di Adriano Galliani per l’attacco del Monza con il serbo che stava trovando pochissimo spazio in rossonero complici anche i continui infortuni che ne hanno bloccato la prima parte di stagione. Il classe 1997 era uno degli obiettivi del Monza che ha però dovuto desistere una volta che l’ex Fiorentina ha fatto capire di non voler passare in una squadra in piena lotta per la retrocessione. Ora il serbo è uno dei punti fermi del Milan ed è stato decisivo nel ritorno della semifinale di Coppa Italia segnando due gol all’Inter.

Francesco Camarda sembrava essere pronto a dare l’ok al passaggio al Monza in inverno con la giovane punta che aveva perso spazio sia in prima squadra che nel Milan Futuro. Zlatan Ibrahimovic ha però poi bloccato l’affare con la proprietà che ha scelto di mandare il giovane attaccante a giocare con continuità nella seconda squadra.

Due scelte che si stanno rivelando vincenti in casa Milan con il serbo che si sta dimostrando decisivo per le sorti della formazione allenata da Sergio Conceicao mentre Camarda sta trovando sempre più minutaggio da quando è arrivato Massimo Oddo sulla panchina rossonera.