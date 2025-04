Jovic firma con la rivale, grande colpo a zero in Serie A

L’eroe di coppa sta attirando su di sé grandi attenzioni in questo finale di stagione, l’attaccante finito ai margini ora è al centro del mercato.

“E il triplete dov’è?” È questa la domanda che da giorni echeggia su tutta Milano. La fragorosa vittoria rossonera nel ritorno della semifinale di coppa non solo consente al Milan di avere la chance di alzare il secondo trofeo in stagione, dopo la supercoppa levata al cielo nella magica notte di Riyad, ma ha sbarrato la strada ai cugini nerazzurri nel tragitto verso il secondo triplete della loro storia.

Ebbene, è proprio così: la triade composta da scudetto, Champions League e Coppa Italia per l’universo interista rimarrà un ricordo relegato a quindici anni fa. E gran parte di questa loro delusione che fa felice la galassia rossonera è merito di un Milan capace di rimanere imbattuto, per cinque gare su cinque in stagione, contro gli eterni rivali.

Se la vittoria della supercoppa in Arabia che citavamo poc’anzi è stata quella più al cardiopalma, elettrizzante, convulsa, giunta solo in pieno recupero quando già si intravedeva lo spettro dei supplementari, il ritorno in semifinale di Coppa Italia è stato invece il successo più netto e dominante, completamente nel segno di Luka Jovic.

L’attaccante nativo di Bijeljina non aveva cominciato la stagione sotto una buona stella: vero è che aveva ereditato la maglia numero nove lasciata libera da Olivier Giroud, ma lo è altresì il fatto che nelle gerarchie fosse stato scalzato dai nuovi acquisti Alvaro Morata e Tammy Abraham nonché dall’astro nascente Francesco Camarda.

Mezza Serie A mette gli occhi su Jovic: la Capitale se lo contende

Un’intera annata trascorsa ai margini, al punto tale da non essere inserito nemmeno nella lista per poter prendere parte alle partite di Champions durante la fase a girone unico. Un’esclusione figlia anche degli infortuni che lo hanno tenuto a lungo fermo ai box. Poi l’inaspettata rete in casa del Napoli ha dato il via alla svolta improvvisa dell’ultimo mese.

Sérgio Conceição ha fatto sì che Jovic tornasse protagonista, anche a discapito di un Santiago Giménez per cui la proprietà a gennaio ha scucito ben 35 milioni pur di accaparrarselo: a seguito della rete rifilata a domicilio agli azzurri, è arrivato il più classico dei gol dell’ex contro la ‘sua’ Fiorentina, sino alla travolgente notte di Coppa Italia in cui l’Inter è caduta sotto i suoi colpi.

D’un tratto tutta la Serie A scopre di non poter fare a meno di Luka Jovic e del suo enorme talento. Fermo restando che il Milan ha ancora facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo per l’ex Real Madrid che a suo tempo lo acquistò dall’Eintracht Frankfurt, Roma e Lazio sono pronte a buttarsi nella mischia per lui.

I due club capitolini potrebbero infatti sfruttare eventuali ritardi, dovuti alla latenza necessaria al Milan per incaricare ufficialmente il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo. Sia Roma che Lazio, grandi rivali del Milan nell’ottica della qualificazione in Champions, hanno tutta l’intenzione di assoldare il centravanti serbo a titolo gratuito.