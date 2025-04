Milan avvisato, niente sconti sul prezzo: servono 20 milioni

Il club rossonero riflette su un possibile investimento da effettuare in estate: il prezzo non sembra trattabile in questo momento.

A fine stagione in casa Milan ci saranno tante decisioni importanti da prendere. Per quanto riguarda la squadra, bisognerà scegliere su chi puntare e chi lasciar partire.

In queste settimane sono già trapelati dei nomi considerati intoccabili o quasi (delle offerte alte possono cambiare gli scenari) e altri ritenuti cedibili. Ma c’è anche una lista di calciatori dal futuro incerto. Tra questi rientra certamente Tammy Abraham, arrivato in prestito secco dalla Roma durante l’ultima sessione estiva del calciomercato.

L’attaccante inglese non sta facendo male con la maglia rossonera: 10 gol e 7 assist in 42 presenze. Ha realizzato alcune reti pesanti e ci sono riflessioni in corso. Senza diritto di riscatto a una cifra prestabilita, servirà una nuova trattativa per l’eventuale acquisto a titolo definitivo.

Calciomercato Milan, Tammy Abraham: quale futuro?

Il Milan deve valutare se fare un investimento sul cartellino e sullo stipendio dell’ex Chelsea. La Roma ha già fatto trapelare il proprio prezzo e non sembra particolarmente disposta a concedere sconti.

La Gazzetta dello Sport spiega che il club giallorosso non scende da quota 20 milioni di euro. Inoltre, va considerato l’ingaggio netto annui da circa 4,5 milioni. Se le condizioni dell’operazione non dovessero cambiare, il Milan potrebbe lasciar partire l’inglese e prendere un altro centravanti.

In casa rossonera c’è la convinzione di voler puntare ancora su Santiago Gimenez nella prossima stagione. Dopo un investimento da circa 35 milioni, bonus compresi, non sembra esserci voglia di cederlo. Anche se gli ultimi due mesi non sono stati brillanti, il nazionale messicano merita fiducia e dovrebbe averla. La dirigenza dovrà capire se affiancargli ancora Abraham oppure un altro attaccante.

Da non dimenticare Luka Jovic, il cui contratto scade a giugno 2025 e che ultimamente è tornato protagonista dopo tanti mesi anonimi. Finora il suo addio è stato dato per scontato, però nel calcio sappiamo bene che ci possono essere delle sorprese che vanno a cambiare degli scenari che sembravano già stabiliti.

Concludendo bene la stagione, Jovic non avrà problemi a trovare una buona sistemazione. Stesso discorso per Abraham, che ha mercato in Premier League e potrebbe fare ritorno in Inghilterra se il Milan non dovesse confermarlo.