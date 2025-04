Milan, scippo al Bologna: il grande colpo dopo la finale

Il Milan prepara il grande colpo. I rossoneri sono pronti a mettere le mani sul giocatore, dopo la finale di Coppa Italia

E’ vigilia di campionato per il Milan di Sergio Conceicao. Un campionato che ormai ha davvero poco da offrire al Diavolo, che ha visto sfuggire, ormai da tempo, gli obiettivi prefissati. La Champions League è ormai utopia, ma anche l’Europa League appare complicata da raggiungere.

Più facile concentrarsi sulla Coppa Italia. Vincere contro il Bologna, il prossimo 14 maggio, darebbe ai rossoneri il pass per la seconda competizione internazionale, oltre a rendere la stagione meno amara, con un nuovo trofeo alzato al cielo dopo la Supercoppa Italiana, vinta a Riyad.

Dopo aver conquistato il derby c’è ovviamente grande fiducia, ma il Bologna si è dimostrato un avversario di tutto rispetto. In Serie A d’altronde è avanti in classifica e nell’unico incontro, fino a questo momento, è stato Vincenzo Italiano ad imporsi.

Milan, colpo dal Bologna di Italiano: ecco il grande obiettivo

Nel Bologna di Vincenzo Italiano non mancano i giocatori che stanno facendo bene e che sono pronti ad animare il prossimo calciomercato. In realtà anche lo stesso tecnico potrebbe cambiare aria e il Milan ci sta pensando seriamente. Non lo farà, invece, Sartori, blindato poco tempo fa da Saputo.

Tra i calciatori che possono fare le valigie, c’è certamente Riccardo Orsolini. L’esterno italiano, ignorato inspiegabilmente da Luciano Spalletti per la Nazionale, è protagonista di una grande annata. Così in 34 presenze stagionali, sono stati 14 i gol realizzati, con 4 assist, in circa 2mila minuti giocati.

Numeri che chiaramente non stanno passando inosservati. Il Milan aveva provato un approccio già a gennaio, ma il Bologna non lo ha voluto cedere. In estate, invece, potrebbe farlo ad un prezzo non certo basso. I rossoblu, infatti, valutano Orsolini sui 30 milioni di euro.

Va detto, però, che il Milan può giocarsi la carta Tommaso Pobega, che il Bologna può riscattare per poco più di 10 milioni di euro. A far spazio, eventualmente, a Riccardo Orsolini sarà ovviamente un esterno e il primo indiziato a salutare il Milan è Samu Chukwueze, ormai sparito dai radar del Diavolo. Il nigeriano dovrebbe trasferirsi in Inghilterra. I rossoneri, inoltre, sono pronti a dire addio a Sottil.