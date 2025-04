Retrocede in Premier, il Milan lo riporta in Italia: affare da 10 milioni

Una “vecchia” conoscenza della Serie A potrebbe fare rientro nel nostro Paese: il club rossonero è interessato all’affare, ma occhio al Bologna.

Per i tifosi del Milan questa è stata una stagione abbastanza frustrante e sperano di poter gioire per la vittoria della Coppa Italia prima di vedere come la dirigenza deciderà di operare per il futuro. Anche la conquista del secondo trofeo stagionale non cambierebbe la situazione. Ci sono diversi cambiamenti da apportare e non bisogna sbagliare scelte.

Serviranno interventi in ogni reparto per allestire una squadra in grado di tornare a lottare per lo Scudetto. E se ci sarà la qualificazione all’Europa League (automatica vincendo la Coppa Italia), bisognerà avere un organico completo per gestire tutte le competizioni. Senza i soldi derivanti dalla partecipazione alla Champions, la società dovrà essere particolarmente abile nella campagna acquisti-cessioni.

Calciomercato Milan, colpo dalla Premier League per la difesa?

Per quanto concerne la difesa, ci sono diverse incognite riguardanti chi resterà e chi andrà via da Milanello. Tra i centrali, quello che viene maggiormente indicato come partente è Fikayo Tomori, che già nel mercato invernale era stato vicino alla cessione. Potrebbe fare ritorno in Premier League, dove le richieste non mancheranno. Tornare in Inghilterra potrebbe aiutarlo anche nell’obiettivo di riconquistare la maglia della nazionale inglese.

Proprio in Premier League il Milan sta guardando per eventuali rinforzi in vista della prossima stagione. Secondo quanto rivelato dal quotidiano Tuttosport, tra i profili monitorati c’è Caleb Okoli, italo-nigeriano classe 2001 che milita nel Leicester City. La squadra allenata da Ruud van Nistelrooy è retrocessa in Championship, quindi diversi calciatori sono destinati ad andarsene durante la prossima sessione estiva del calciomercato.

Okoli è un difensore centrale che in Italia conosciamo già. Nato a Vicenza, ha militato nel settore giovanile vicentino prima di passare a quello dell’Atalanta nel 2015. Negli anni successivi è stato ceduto in prestito a SPAL, Cremonese e Frosinone per fare esperienza. A luglio 2024, dopo il buon rendimento avuto a Frosinone, è avvenuta la cessione per 14 milioni di euro al Leicester City.

Ha collezionato 14 presenze con l’Italia Under 21 e 6 volte è stato convocato anche da Luciano Spalletti in nazionale maggiore, seppur non abbia mai debuttato. Nel Leicester City ha collezionato 21 presenze e 1 gol in questa stagione. Tornare a giocare in Serie A è soluzione gradita. Oltre al Milan, anche il Bologna sta pensando a lui. Potrebbero bastare 10-12 milioni per riportarlo in Italia.