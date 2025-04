Contatto Milan-Como: i rossoneri affondano per la giovane stella

La qualificazione alla finale di Coppa Italia ha riportato il sereno in casa Milan con i rossoneri che vogliono chiudere al meglio la stagione per cercare di migliorare il proprio organico.

Il Milan sa di dover ritoccare profondamente la propria rosa per cercare di migliorare i risultati troppo altalenanti della stagione in corso.

Sono diversi i profili che la proprietà ha messo nel mirino in vista della prossima stagione anche se l’obiettivo principale è quello di mettere sotto contratto un nuovo direttore sportivo che possa lavorare alla costruzione del nuovo Milan. La prima mossa sarà quella di scegliere il prossimo allenatore che dovrà dare il suo parere su quelli che saranno i calciatori da cedere e quelli da acquistare per formare il prossimo organico. Tra i giocatori che sono finiti nel mirino della proprietà del club meneghino c’è anche una stella del Como che potrebbe salutare i lariani alla fine del campionato in corso.

Milan, occhi in casa Como per la prossima stagione

Assane Diao è finito nel mirino del Milan in vista della prossima stagione. Il classe 2005 ha conquistato subito i tifosi del Como da quando è arrivato dal Betis, mettendosi in mostra come uno degli esterni offensivi più prolifici del campionato.

Con un contratto fino al 2029 con il Como, il giocatore viene valutato circa 30 milioni di euro, una somma non semplice da raggiungere per il Milan che dovrà fare a meno anche degli introiti derivanti dalla Champions League. Le cessioni e gli addii dei calciatori in prestito potrebbero però mettere a disposizione dei rossoneri un interessante tesoretto.

Nel ruolo di Assane Diao il Milan cederà almeno due calciatori con Joao Felix e Samuel Chukwueze pronti a chiudere la loro avventura in rossonero. Il portoghese è in prestito secco al Milan e tornerà al Chelsea, mentre il nigeriano è destinato a cambiare maglia in estate dopo due stagioni troppo altalenanti con la maglia rossonera.

Possibile poi che ci sia anche un addio a titolo definitivo di una delle stelle della rosa. Uno tra Theo Hernandez e Mike Maignan potrebbe salutare il Milan alla fine del campionato con il club pronto a fare cassa per poi reinvestire sull’acquisto di nuovi calciatori. Sembrano essere destinati ai saluti anche due centrali come Tomori e Thiaw che potrebbero portare nelle casse del Milan tra i 20 ed i 25 milioni di euro ognuno.