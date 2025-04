Leao sottotono a Venezia, la miglior giocata è in panchina: splendido gesto (VIDEO)

Non buona la prestazione di Leao oggi contro il Venezia. La miglior giocata del portoghese arriva dalla panchina dopo la sostituzione

Il Milan vince ma non convince granché a Venezia. Un gol all’inizio e uno alla fine: due a zero il risultato finale in favore dei rossoneri, che conquistano quindi tre punti che spostano pochissimo la classifica. D’altronde, il campionato ha poco altro da dire per la stagione milanista: non resta che la finale di Coppa Italia, l’unico appuntamento interessante di questo finale. Vincere è comunque importante, a prescindere da tutto. E lo è ancor di più non aver preso gol per l’ennesima volta. Fra Udine, Atalanta, Inter e Venezia, solo un gol subito.

Solita partita di qualità e sostanza di Christian Pulisic, non bella invece la prestazione di Rafael Leao: è stata una di quelle giornate in cui non è sembrato del tutto concentrato solo sulla partita. Un aspetto che influisce spesso sul suo rendimento e anche sul giudizio generale che si ha di lui. La stagione di Leao è però in linea con i suoi standard per numeri e un momento di flessione, soprattutto ora che siamo verso la fine, è comprensibile. Una giocata degna di nota però l’ha fatta, ma dopo la sostituzione.

La miglior giocata di Leao in Venezia-Milan, l’immagine da brividi

Verso la metà del secondo tempo, Conceicao lo ha richiamato in panchina: al suo posto è entrato Ruben Loftus-Cheek. Prima di andarsi ad accomodare in panchina, le telecamere di DAZN hanno immortalato un gran bel momento: richiamato da alcuni piccoli tifosi (seduti molto vicini alle due panchine), il portoghese si è avvicinato a loro e ad uno in particolare gli ha fatto l’autografo sulla maglia.

Un gran bel momento, probabilmente il migliore del pomeriggio di Leao. Che, come detto, non è riuscito in alcun modo ad incidere oggi. Ne hanno parlato anche i tifosi, molto critici nei suoi confronti per la prestazione in laguna. Niente di preoccupante, considerando che il Milan non ha nient’altro da dire in questa Serie A e quindi ogni partita è solo un impegno in meno sul calendario. Leao dovrà essere al top della condizione per la finale contro il Bologna: è lì che non può sbagliare in alcun modo. In quel caso, non ci saranno né alibi e né giustificazioni. Siamo certi che a Roma, il prossimo 14 maggio, vedremo di nuovo la sua miglior versione come ha spesso fatto nel corso di questa stagione.